Раскрыты первые подробности нового шоу Гузеевой 

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Раскрыты первые подробности нового шоу Ларисы Гузеевой , которое будет транслировать Первый канал.

По информации издания StarHit , проект будет посвящен решению проблем во взаимоотношениях людей в период самоизоляции за городом:

«За два месяца все шашлыки уже пожарены, все разговоры переговорены, на огороде все посажено и прополото, и уже не знаешь, чем заняться»,

— подчеркнула ведущая.

В программе Гузеева будет делиться со зрителями своими идеями и рецептами блюд, чтобы разнообразить пребывание на даче, а также выслушивать проблемы людей:

«Я захожу на местный рынок, в сельский магазин, покупаю продукты и предлагаю попробовать что-то новое».

В первом выпуске программы телеведущая побывала в доме, где самоизолировалось 13 человек.