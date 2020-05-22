Раскрыты первые подробности нового шоу Гузеевой 

Раскрыты первые подробности нового шоу Ларисы Гузеевой, которое будет транслировать Первый канал.
По информации издания StarHit, проект будет посвящен решению проблем во взаимоотношениях людей в период самоизоляции за городом:
«За два месяца все шашлыки уже пожарены, все разговоры переговорены, на огороде все посажено и прополото, и уже не знаешь, чем заняться»,
— подчеркнула ведущая.
В программе Гузеева будет делиться со зрителями своими идеями и рецептами блюд, чтобы разнообразить пребывание на даче, а также выслушивать проблемы людей:
«Я захожу на местный рынок, в сельский магазин, покупаю продукты и предлагаю попробовать что-то новое».
В первом выпуске программы телеведущая побывала в доме, где самоизолировалось 13 человек.
Однако Гузеева будет не единственной ведущей. В других выпусках шоу появится российский дизайнер Наташа Барбье. Кроме того, в программе зрители увидят Розу Сябитову и Александра Гордона.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Гузееву поразила оседлавшая жениха невеста.