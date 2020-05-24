Бузова вернется на «Дом-2»

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Телеведущая Ольга Бузова вернется на телепроект "Дом-2". На экранах она предстанет в старом амплуа. Об этом сообщает News.ru.

Сообщается, что звезда решилась на эксперимент, поэтому она проведет один день с другими участниками телестройки. Таким образом Бузова хочет лучше понять коллектив и поспособствовать созданию крепких пар.

Вместе с Бузовой на проект вернется и другой бывший участник шоу Влад Кадони , который также был на "Битве экстрасенсов". Звезды будут жить с участниками проекта по очереди.

Телеведущая также отметила, что не допустит лести со стороны участников.