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Бузова вернется на «Дом-2» в качестве участницы 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Бузова вернется на «Дом-2»
Фото: @buzova86
Телеведущая Ольга Бузова вернется на телепроект "Дом-2". На экранах она предстанет в старом амплуа. Об этом сообщает News.ru.
Сообщается, что звезда решилась на эксперимент, поэтому она проведет один день с другими участниками телестройки. Таким образом Бузова хочет лучше понять коллектив и поспособствовать созданию крепких пар.
Вместе с Бузовой на проект вернется и другой бывший участник шоу Влад Кадони, который также был на "Битве экстрасенсов". Звезды будут жить с участниками проекта по очереди.
Телеведущая также отметила, что не допустит лести со стороны участников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Михалков обматерил Павла Гусева.
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ТВ , Павел Гусев , Влад Кадони , Ольга Бузова
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