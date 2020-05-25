Победительницей нового сезона проекта "Холостяк" стала Барбара Соланс из Кубы. "Рамблер" рассказывает, что известно о девушке.

Холостяк Антон Криворотов выбрал своей спутницей жизни 27-летнюю кубинку. По словам стоматолога, ему понравилось ее спокойствие и скромность. Сама Барбара сначала не отвечала взаимностью Криворотову, но потом дала ему понять, что у нее тоже появились чувства.

Соланс родилась в Гаване, где прожила всю свою юность. Она рассказывала, что долгое время жила с бабушкой, которая жестоко обращалась со своей внучкой, что нанесло Барбаре психологическую травму, но, судя по Instagram кубинки, она приезжала к своей родственнице и простила ее после долгого разговора.

Барбара вышла замуж за россиянина несколько лет назад и переехала в Россию. Однако, брак распался спустя пять лет. Супруг не хотел отпускать девушку и угрожал ей депортацией, но после развода она все равно осталась в Москве.

Сейчас Соланс работает моделью и снимается для рекламы ресторанов, сотовой связи и брендов одежды. В Сети распространились слухи, что она работает танцовщицей в мужском заведении, но девушка разъяснила, что просто снималась в рекламе.