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Что известно о победительнице нового «Холостяка» 

Елизавета Назарова 1 час назад
Победительницей нового сезона проекта "Холостяк" стала Барбара Соланс из Кубы. "Рамблер" рассказывает, что известно о девушке.
Холостяк Антон Криворотов выбрал своей спутницей жизни 27-летнюю кубинку. По словам стоматолога, ему понравилось ее спокойствие и скромность. Сама Барбара сначала не отвечала взаимностью Криворотову, но потом дала ему понять, что у нее тоже появились чувства.
Соланс родилась в Гаване, где прожила всю свою юность. Она рассказывала, что долгое время жила с бабушкой, которая жестоко обращалась со своей внучкой, что нанесло Барбаре психологическую травму, но, судя по Instagram кубинки, она приезжала к своей родственнице и простила ее после долгого разговора.
Барбара вышла замуж за россиянина несколько лет назад и переехала в Россию. Однако, брак распался спустя пять лет. Супруг не хотел отпускать девушку и угрожал ей депортацией, но после развода она все равно осталась в Москве.
Сейчас Соланс работает моделью и снимается для рекламы ресторанов, сотовой связи и брендов одежды. В Сети распространились слухи, что она работает танцовщицей в мужском заведении, но девушка разъяснила, что просто снималась в рекламе.
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