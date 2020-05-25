Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оскорбительные фразы ведущего Корчевникова превратили в обращение к неудачникам 

Lenta.ru 2 часа назад
Фрагменты монологов телеведущего Бориса Корчевникова, которые он произносит в начале выпусков передачи «Судьба человека» на «России 1», собрали в подборку и превратили в отдельное видео. На получившийся ролик, похожий на обращение к неудачникам, обратил внимание имиджборд «Двач» в Telegram.
В первые секунды программы Корчевников обычно озвучивает цитаты гостей программы, у которых берет интервью. Часто в этих фразах они говорят об оскорблениях, которые получали в свой адрес в прошлом, или откровенно рассказывают о своих проблемах.
При этом у зрителей видео может создаться впечатление, что Корчевников говорит о них. Так, ведущий, смотря в камеру, произносит такие фразы, как «ты бездарная и страшная», «прости, но у нас с тобой никогда не будет романа», «перевернешься на бок — умрешь» и «даже моя мама говорила мне: "Ты такая некрасивая"». «Если все безнадежно, то мы сядем с тобой в машину, разгонимся и врежемся в стену», — процитировал Корчевников другого гостя.
В апреле сообщалось, что Корчевников заразился коронавирусом. По неофициальным данным, он пришел на съемки «со всеми признаками больного человека», и в тот же день его анализ на коронавирус оказался положительным. Ведущий изолировался у себя дома в Москве.
Борису Корчевникову 37 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС. Широкую популярность приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1». В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала «Спас». Параллельно ведет передачу «Судьба человека» на «России 1».
Последние новости
Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Комментарии 4
ТВ , Видео , Судьба человека , Борис Корчевников , МГУ , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян разозлил чернокожий князь Ростов в «Великой»
Россиян разозлил чернокожий князь Ростов в «Великой»
Новое шоу Собчак назвали провалом
Новое шоу Собчак назвали провалом
Названы самые популярные кинозлодеи всех времен
Названы самые популярные кинозлодеи всех времен
Как Алексею Воробьеву удалось покорить США
Как Алексею Воробьеву удалось покорить США
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Кто сыграл Амбала в фильме «В августе 44-го…»
05:27
Кто сыграл Амбала в фильме «В августе 44-го…»
Актеры Фильмы
Трилогии, которые так и не будут завершены
11:58
Трилогии, которые так и не будут завершены
Фильмы
Как спортсмен-фехтовальщик стал советский кинозвездой
10:02
Как спортсмен-фехтовальщик стал советский кинозвездой
Актеры
Советские актеры, с трудом переносившие друг друга
44:11
Советские актеры, с трудом переносившие друг друга
Актеры Фильмы
Новинки кино, которых все ждут, потирая руки
09:00
Новинки кино, которых все ждут, потирая руки
Фильмы
Что общего у Ольги Волковой и старика Хоттабыча
44:07
Что общего у Ольги Волковой и старика Хоттабыча
Актеры
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение