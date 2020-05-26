В Сети появилась видеоподборка с фрагментами монологов Бориса Корченикова, которые он произносит в начале каждой передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Видео было опубликовано в Twitter, а оттуда разлетелось по соцсетям и другим интернет-площадкам.

Как правило, Борис Корчевников открывает передачу громкой цитатой одного из гостей. Например, "ты бездарная и страшная", "прости, но у нас с тобой никогда не будет романа", "перевернешься на бок — умрешь", "если все безнадежно, то мы сядем с тобой в машину, разгонимся и врежемся в стену", "я изменял всем направо и налево", "мы зашли в тупик нам надо расстаться" и так далее. Авторы видео подобрали так, что может сложиться впечатление, что Борис Корчевников намеренно оскорбляет своих зрителей, а не просто цитирует гостей.