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Михаил Ефремов: Пандемия шарахнула артистов так, что превратила в дармоедов 

Суть событий и ещё 10 4 часа назад
«Пандемия превратила артистов в дармоедов»
Фото: Суть событий
Актер Михаил Ефремов высказался на злободневную и актуальную тему — заработков артистов в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что беда особенно сильно ударила по его коллегам — работникам сцены.
В беседе с журналистами заслуженный артист заявил, что звезды спорта оказались в лучшем положении, ведь они могут выступать при пустых трибунах, а актеры — нет.
«Пандемия нас не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!» — цитирует Ефремова «Спорт-Экспресс».
Знаменитый мужчина уверен, что актеру без зрителя не прожить.
Несколько недель назад Ефремов рассказал, как самоизоляция сказалась на его образе жизни. Он отметил, что теперь почти распрощался с горячительными напитками. Прежде он посещал публичные заведения, а теперь сидит дома, где дети, а не приятели и собеседники.
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ТВ , Михаил Ефремов
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