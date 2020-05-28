«Пандемия превратила артистов в дармоедов»

Актер Михаил Ефремов высказался на злободневную и актуальную тему — заработков артистов в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что беда особенно сильно ударила по его коллегам — работникам сцены.

В беседе с журналистами заслуженный артист заявил, что звезды спорта оказались в лучшем положении, ведь они могут выступать при пустых трибунах, а актеры — нет.

«Пандемия нас не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!» — цитирует Ефремова «Спорт-Экспресс».

Знаменитый мужчина уверен, что актеру без зрителя не прожить.

Несколько недель назад Ефремов рассказал, как самоизоляция сказалась на его образе жизни. Он отметил, что теперь почти распрощался с горячительными напитками. Прежде он посещал публичные заведения, а теперь сидит дома, где дети, а не приятели и собеседники.