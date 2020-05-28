Репортера спустили с лестницы за сюжет о россиянах

Журналиста спустили с лестнице при попытке снять репортаж об условиях жизни россиян.

В новый выпуск программы "Мужское и женское", в котором шла речь о жителях аварийного дома в городе Кстово Нижегородской области, попал соответствующий эпизод. На кадрах видео, которое размещено на сайте Первого канала, видно, как журналист пытается попасть в здание местной администрации, но падает с лестницы.

В описании к программе сказано, что россияне вынуждены жить в "ужасных условиях": в доме с разрушенными стенами и протекающей канализацией, с размытым водой фундаментом. Как говорится в репортаже, еще в 2015 году этот дом был призван аварийным, но расселить жителей обещали лишь к 2024 году.

При попытке попасть в администрацию журналиста спустили с лестницы. Как заявили ведущие, репортер пытался поговорить с местными чиновниками, но охранник оказался впускать съемочную группу в здание.

Отмечается, что про факту произошедшего организована доследственная проверка.