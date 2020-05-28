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Куда исчезла звезда НТВ Юлия Бордовских? 

New Magazine 4 часа назад
Когда-то Юлия Бордовских пришла на телеканал НТВ в качестве ведущей спортивных новостей. Юля разбиралась в этом деле, сама была баскетболисткой. Как спортивный журналист блондинка работала на двух Олимпиадах в 1998 и 2000 — х годах. Также зрителям Юлия запомнилась по программе «Страна и мир», которую она вела в паре Антоном Хрековым. Но уже больше десяти лет мы не видим Бордовских на экране. Что же случилось? Где живет и чем занимается сейчас телеведущая?
Соцсети
Юлия активно ведет соцсети. Оказывается, она давно перебралась в Штаты и живет в Майами. У нее двое детей, дочь Мария и сын Федор. По слухам, переехать в Америку звезда телевидения решила из-за дочки, которая училась в США и Юлия очень скучала по наследнице. За границей Бордовских не стала строить карьеру в журналистике.
Соцсети
Она называет себя health-тренером, то есть занимается системой здорового питания и консультирует людей по вопросам ЗОЖ. Также она продает суперфуды.
В соцсетях можно увидеть, что Юлия активно занимается спортом и в свои 50 выглядит, как минимум лет на 15 моложе.
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Комментарии 6
ТВ , Видео , Юлия Бордовских , НТВ
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