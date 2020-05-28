Как российские зрители пакостят Соловьеву 

Вокруг телеведущего Владимира Соловьева последнее время слишком много скандалов. Только недавно он воинственно скандалил со спортивным комментатором, а уже сейчас против него ополчились зрители. "Рамблер" разбирался, в чем провинился ведущий нашумевшего шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Оказывается, многие давно возмущаются слишком резким поведением Соловьева в эфире и неприятными высказываниями по отношению к приглашенным на передачу гостям. Кроме того, зрителям не нравится "ярое навязывание своей провластной позиции".

Но недавно в Сети задумались о многомиллионных гонорарах Соловьева и его недвижимости в Москве, рыночной стоимостью в 650 миллионов рублей. Однако особенное негодование вызывает то, что еще в 2015 году телеведущий приобрел резиденцию в Италии, которую регулярно ругал в эфире за санкции против России.

По данным СМИ, территория резиденции стоимостью 1 миллион евро включает в себя бассейн, выход к озеру Комо и сам коттедж на 927 м². И это не единственная вилла Соловьева в солнечной стране.

Некоторым такие владения Соловьева не понравились настолько, что была создана петиция с призывом запретить ему въезд в Европу и США. Так, автором обращения к министру внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе на популярной платформе Change.org выступил православный священник-эмигрант отец Сергий (Sergios K-nidis). Петицию поддержали более 200 тысяч человек.

Автор считает, что агрессивная риторика Соловбева заставляет молодых людей "вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия". Люди считают, что телеведущий при этом оскорбляет россиян и усиливает военную риторику, а его заявления полны ксенофобии и экстремизма.

"На деньги, полученные от пропаганды, купил две виллы возле озера Комо и хочет поселиться там…", — уверены подписавшие петицию зрители.

Конечно просьбу подписать петицию в Сети распространяли и российские, которым крайне не нравится Соловьев и его манера вести передачу.