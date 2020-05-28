Польское подразделение компании LG опубликовало в TikTok рекламный ролик с пенсионером, который пытается заглянуть поднимающейся по ступенькам девушке под юбку и сфотографировать ее. Видеоролик вызвал возмущение пользователей, о чем сообщает американское издание Adweek.

В центре сюжета пожилой мужчина, стоящий с телефоном и фотографирующий девушку в юбке. Она замечает повышенный интерес и отбирает у него телефон, однако в смартфоне только селфи. Юная особа извиняется и отдает телефон обратно, а пенсионер радуется тому, что сумел обмануть девушку, потому что после селфи действительно были ноги красавицы.

Ролик был создан польским пранкером Сильвестром Вардегой ради анонса наличия у телефона двойного экрана. Публикация, набравшая миллионы просмотров, подверглась жесткой критике со стороны пользователей. Одни обвинили бренд в сексизме, другие отметили, что компания формирует образ извращенцев-покупателей нового смартфона.

Позже польское подразделение извинилось за произошедшее и удалило видео со всех аккаунтов, а представитель марки подчеркнул, что LG не намеревалась никого оскорбить.