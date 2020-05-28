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Реклама с заглядывающим под юбку стариком возмутила Сеть 

Мария Сергеева 2 часа назад
Польское подразделение компании LG опубликовало в TikTok рекламный ролик с пенсионером, который пытается заглянуть поднимающейся по ступенькам девушке под юбку и сфотографировать ее. Видеоролик вызвал возмущение пользователей, о чем сообщает американское издание Adweek.
В центре сюжета пожилой мужчина, стоящий с телефоном и фотографирующий девушку в юбке. Она замечает повышенный интерес и отбирает у него телефон, однако в смартфоне только селфи. Юная особа извиняется и отдает телефон обратно, а пенсионер радуется тому, что сумел обмануть девушку, потому что после селфи действительно были ноги красавицы.
Ролик был создан польским пранкером Сильвестром Вардегой ради анонса наличия у телефона двойного экрана. Публикация, набравшая миллионы просмотров, подверглась жесткой критике со стороны пользователей. Одни обвинили бренд в сексизме, другие отметили, что компания формирует образ извращенцев-покупателей нового смартфона.
Позже польское подразделение извинилось за произошедшее и удалило видео со всех аккаунтов, а представитель марки подчеркнул, что LG не намеревалась никого оскорбить.
Ранее "Рамблер" писал про то, как россияне развлекаются на шести сотках.
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ТВ , Видео
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