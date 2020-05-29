Где сейчас Татьяна Миткова 

Родители прочили Татьяне Митковой музыкальную карьеру (в детстве и юности она занималась в музыкальной школе и делала успехи), но девушка выбрала другой путь: поступила на вечернее отделение журфака МГУ . В выборе своем Татьяна не ошиблась, став в итоге одной из самых известных телеведущих России и обладательницей престижных наград в области журналистики. Она несколько раз пропадала с экранов, но затем снова возвращалась в эфир. О том, что происходит сейчас в жизни телеведущей и чем она занимается, рассказывает «Рамблер».

Еще во время учебы в университете Татьяна работала младшим редактором и специальным корреспондентом в передачах «120 минут» и «Международная панорама». В 1990 году Миткова стала ведущей информационных выпусков, но уже через год покинула должность, отказавшись читать в эфире сообщение о событиях в Вильнюсе. Уже летом 1991 года Миткова вернулась на ТВ и в течение двух лет являлась ведущей дневных выпусков новостей Первого канала. А в 1993 году перешла на новый телеканал НТВ, провела самый первый выпуск телепрограммы «Сегодня» и оставалась ведущей вечерних новостей этой программы на протяжении 11 лет.

В 2001 году, не поддержала старую команду журналистов НТВ и руководителя Евгения Киселева в конфликте за право владения компанией, вернулась на канал лишь с новым руководством.

Globallookpress

В 2004 году Татьяна вдруг исчезла с экранов, отказавшись от роли ведущей новостей в пользу должности заместителя гендиректора НТВ. Этот пост Миткова занимала вплоть до 2014 года. Правда в 2011 году Татьяна вернулась к чтению новостей в обновленной программе «Сегодня. Итоги», совмещая должность гендиректора телекомпании с профессией телеведущей в течение трех лет.

В 2014 году Миткова вновь покинула кадр, а также и место гендиректора, сменив его на должность руководителя дирекции информационного вещания телекомпании. С тех пор зрители мало что слышали о знаменитой телеведущей, некоторые даже поговаривали, что она ушла с телевидения. Но это вовсе не так.

Татьяна продолжала работать, занимая руководящую должность, а также снимала авторские фильмы (в 2017 году в рамках цикла «НТВ-видение» вышел ее документальный фильм о Муслиме Магомаеве ). А в 2018 году Миткова запустила свою авторскую программу под названием «Крутая история», гостями которой становятся выдающиеся личности. Передача выходит в эфир, конечно же, на телеканале НТВ.

Татьяна все так же отлично выглядит и все так же ревностно охраняет свою частную жизнь, предпочитая не разговаривать о личном.