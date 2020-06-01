«Это ее место»: Миро о возвращении Собчак на «Дом-2»

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Недавно в Сети стали писать о возвращении на скандальный проект "Дом-2" Ксении Собчак в качестве ведущей. Ксении слухи не понравились и она поспешила опровергнуть информацию.

"Как можно делать такие фейки про меня! Я не собираюсь возвращаться на Дом-2. Я понимаю, что всем пропагандистам слова Собчак и Дом-2 хочется склеить воедино, потому что до сих пор это хорошо работает, чтобы обо***ь Ксению Собчак. Я не собираюсь туда возвращаться!», — написала Собчак в своем Instagram.

Однако то, что Собчак так старательно открещивается от проекта, который практически дал ей дорогу на ТВ, многим поклонникам не понравилось.

"Прекрасное предложение о работе. Достойное тебя и твоих талантов.

Судите сами, кто есть Собчак? Необразованная немытая девка с кривыми зубами.

Умеет она чего? Ничего. Умна ли? Нет. Есть ли какой-либо талант у нее? Единственный — вопить с перекошенным табло по написанному сценаристами на лобном месте. "

Причем блогер уверена, что Собчак попросту не может объективно оценить собственные способности.

"Проблема Собчак в том, что она совершенно неадекватно оценивает себя. Дом— 2 — это ее место, там она органична. Но Ксюша почему-то считает, что выросла, переросла публичные разборки в эфире, хотя — давайте объективно и честно? — она всё та же тупая девка.