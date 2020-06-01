Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Необразованная девка…это ее место»: Миро о возвращении Собчак на «Дом-2» 

Диана Товсепова 7 часов назад
«Это ее место»: Миро о возвращении Собчак на «Дом-2»
Фото: Кадр из передачи "Дом-2"
Недавно в Сети стали писать о возвращении на скандальный проект "Дом-2" Ксении Собчак в качестве ведущей. Ксении слухи не понравились и она поспешила опровергнуть информацию.
"Как можно делать такие фейки про меня! Я не собираюсь возвращаться на Дом-2. Я понимаю, что всем пропагандистам слова Собчак и Дом-2 хочется склеить воедино, потому что до сих пор это хорошо работает, чтобы обо***ь Ксению Собчак. Я не собираюсь туда возвращаться!», — написала Собчак в своем Instagram.
Однако то, что Собчак так старательно открещивается от проекта, который практически дал ей дорогу на ТВ, многим поклонникам не понравилось.
Об этом резко высказалась и скандальный блогер Лена Миро, заявившая, что на самом деле Собчак должна вести именно этот проект. Об этом Миро написала в своем блоге:
"Прекрасное предложение о работе. Достойное тебя и твоих талантов.
Судите сами, кто есть Собчак? Необразованная немытая девка с кривыми зубами.
Умеет она чего? Ничего. Умна ли? Нет. Есть ли какой-либо талант у нее? Единственный — вопить с перекошенным табло по написанному сценаристами на лобном месте. "
Причем блогер уверена, что Собчак попросту не может объективно оценить собственные способности.
"Проблема Собчак в том, что она совершенно неадекватно оценивает себя. Дом— 2 — это ее место, там она органична. Но Ксюша почему-то считает, что выросла, переросла публичные разборки в эфире, хотя — давайте объективно и честно? — она всё та же тупая девка.
Необоснованные амбиции губят людей…", — написала Миро.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Шнур унизил "голодающих" российских звезд.
Видео дня. Что стало с героями фильма «Тимур и его команда»
Комментарии 4
ТВ , Ксения Собчак , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Актрисы, которым никто не смотрит в глаза
Актрисы, которым никто не смотрит в глаза
Звезда кино для взрослых, которую полюбили в СССР
Звезда кино для взрослых, которую полюбили в СССР
Почему матрос Гамаюн бросил карьеру и уехал в США
Почему матрос Гамаюн бросил карьеру и уехал в США
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Почему никто не верил в брак Санаевой и Быкова
44:12
Почему никто не верил в брак Санаевой и Быкова
Актеры
Как звезда «Кортика» вырос в криминального авторитета
44:04
Как звезда «Кортика» вырос в криминального авторитета
Актеры
Почему советская кинозвезда уехала в Испанию
12:02
Почему советская кинозвезда уехала в Испанию
Актеры
Как Наталья Тенякова и Сергей Юрский нашли друг друга
03:59
Как Наталья Тенякова и Сергей Юрский нашли друг друга
Актеры
Чем занимается Клинт Иствуд в свои 90
00:19
Чем занимается Клинт Иствуд в свои 90
Актеры
Что стало с любимой женой Абудллы из «Белого солнца»
03:18
Что стало с любимой женой Абудллы из «Белого солнца»
Актеры
Что стало с юными героями ленты «Тимур и его команда»
13:40
Что стало с юными героями ленты «Тимур и его команда»
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение