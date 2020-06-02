Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез 

Екатерина Ёлкина 7 часов назад
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез
Фото: globallookpress.com
Известный российский телеведущий Оскар Кучера признался, что вынужден был пропасть с экранов из-за коронавируса. Об этом он рассказал в интервью изданию "Комсомольская правда".
По словам Кучеры, вместе с ним коронавирусом переболела вся его семья. Он отметил, что члены семьи перенесли заболевание относительно легко, ему же пришлось чуть тяжелее. Однако удалось избежать пневмонии и госпитализации. Отдельно Кучера отметил, что не заразил никого из коллег, так как вовремя самоизолировался. Сейчас тесты показали, что коронавируса у него нет, а другой тест выявил присутствие антител.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро высказалась о возвращении Собчак в "Дом-2".
Видео дня. Как звезда «Кортика» вырос в криминального авторитета
ТВ , Оскар Кучера , Комсомольская правда , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Российские актеры и актрисы, которые запустили себя
Российские актеры и актрисы, которые запустили себя
Актрисы, которым никто не смотрит в глаза
Актрисы, которым никто не смотрит в глаза
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Несыгранные роли Алены Бондарчук
03:19
Несыгранные роли Алены Бондарчук
Актеры
Худшие кинозлодеи десятилетия
14:40
Худшие кинозлодеи десятилетия
Фильмы
Актеры, которые отказали продюсерам и прогадали
10:49
Актеры, которые отказали продюсерам и прогадали
Актеры Фильмы
Советские актрисы, которым сломал судьбы Иван Пырьев
07:41
Советские актрисы, которым сломал судьбы Иван Пырьев
Актеры
Как российские зрители пакостят Соловьеву
01:55
Как российские зрители пакостят Соловьеву
ТВ
Почему бросила Россию звезда комедий 90-х
10:01
Почему бросила Россию звезда комедий 90-х
Актеры
Подозрительный уход главного пирата советского кино
26:20
Подозрительный уход главного пирата советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение