Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез 

Известный российский телеведущий Оскар Кучера признался, что вынужден был пропасть с экранов из-за коронавируса. Об этом он рассказал в интервью изданию "Комсомольская правда".

По словам Кучеры, вместе с ним коронавирусом переболела вся его семья. Он отметил, что члены семьи перенесли заболевание относительно легко, ему же пришлось чуть тяжелее. Однако удалось избежать пневмонии и госпитализации. Отдельно Кучера отметил, что не заразил никого из коллег, так как вовремя самоизолировался. Сейчас тесты показали, что коронавируса у него нет, а другой тест выявил присутствие антител.