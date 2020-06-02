В «Дом-2» придет новая ведущая 

Стало известно имя новой ведущей, которая появится в реалити-шоу "Дом-2". К команде долгоиграющего телепроекта присоединится одна из самых популярных в России блогеров Саша Спилберг

Предварительно известно, что Саша проведет два выпуска, а затем решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято окончательно. Задача Саши — защитить девушек от претензий мужчин, а в идеале сделать так, чтобы мужчины изменили свое к ним отношение.