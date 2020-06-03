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Детский телеканал прервал эфир и присоединился к протестам в США 

Мария Сергеева 3 часа назад
Детский телеканал присоединился к протестам в США
Фото: Рамблер
Детский телеканал Nickelodeon присоединился к американским протестам, прервав эфир и транслируя в течение 8 минут 46 секунд фразу "Я не могу дышать" на черном фоне. Трансляцию дополняла аудиодорожка с дыханием человека.
Согласно данным The New York Times, именно такое количество времени полицейский удерживал колено на шее задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате действий правоохранителя. Фраза была неоднократно сказана мужчиной во время ареста.
Телеканал запустил акцию как знак поддержки справедливости, равенства и человеческих прав. Кроме того, Nickelodeon напомнил о содержании декларации прав ребенка.
Ранее "Рамблер" писал о том, как русские защищали бизнес от погромов в США.
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