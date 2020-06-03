Детский телеканал присоединился к протестам в США

Детский телеканал Nickelodeon присоединился к американским протестам, прервав эфир и транслируя в течение 8 минут 46 секунд фразу "Я не могу дышать" на черном фоне. Трансляцию дополняла аудиодорожка с дыханием человека.

Согласно данным The New York Times, именно такое количество времени полицейский удерживал колено на шее задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате действий правоохранителя. Фраза была неоднократно сказана мужчиной во время ареста.

Телеканал запустил акцию как знак поддержки справедливости, равенства и человеческих прав. Кроме того, Nickelodeon напомнил о содержании декларации прав ребенка.