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Ведущая телеканала "Спас" и радиостанции "Вести FM" Анна Шафран поспорила с журналистом Владимиром Соловьевым в программе "Полный контакт", после чего покинула проект. Конфликт попал на видео, опубликованное на YouTube.

В эфире второго июня у ведущих разгорелся спор по поводу обсуждения законопроекта о цифровизации («О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ»). В результате Соловьев и Шафран не смогли договориться, перебивая друг друга во время обсуждения.

Третьей стороной был приглашенный депутат Александр Хинштейн , общавшийся по телефону. Журналист встал на сторону политика, считая, что все было сделано корректно, а соведущая с ним не согласилась, говоря о нарушениях, о чем она и сообщила Хинштейну.

"Анна Борисовна, ты кого-то слышишь, кроме себя?!" — последовало возмущение Соловьева.

Позже Шафран предложила ему перестать заниматься демагогией, на что телеведущий объявил о прекращении сотрудничества.

"Если меня обвиняешь в демагогии, то дальше надо работать одной… У тебя есть свои программы, свое представление о прекрасном, работай одна" — пояснил он.

Женщина хотела продолжить общаться с Хинштейном, журналист дал ей некоторое время.

"Ты обвиняешь Александра Евсеевича в том, что он говорит неправду, в том, что он лукавит. Это уже вопрос не этого закона" — заметил Соловьев, в конце отрезав: "Анна Борисовна, до свидания".

Уже 3 июня Шафран в шоу не появилась.