Ведущая телеканала "Спас" и радиостанции "Вести FM" Анна Шафран поспорила с журналистом Владимиром Соловьевым в программе "Полный контакт", после чего покинула проект. Конфликт попал на видео, опубликованное на YouTube.
В эфире второго июня у ведущих разгорелся спор по поводу обсуждения законопроекта о цифровизации («О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ»). В результате Соловьев и Шафран не смогли договориться, перебивая друг друга во время обсуждения.
Третьей стороной был приглашенный депутат Александр Хинштейн, общавшийся по телефону. Журналист встал на сторону политика, считая, что все было сделано корректно, а соведущая с ним не согласилась, говоря о нарушениях, о чем она и сообщила Хинштейну.
"Анна Борисовна, ты кого-то слышишь, кроме себя?!" — последовало возмущение Соловьева.
Позже Шафран предложила ему перестать заниматься демагогией, на что телеведущий объявил о прекращении сотрудничества.
"Если меня обвиняешь в демагогии, то дальше надо работать одной… У тебя есть свои программы, свое представление о прекрасном, работай одна" — пояснил он.
Женщина хотела продолжить общаться с Хинштейном, журналист дал ей некоторое время.
"Ты обвиняешь Александра Евсеевича в том, что он говорит неправду, в том, что он лукавит. Это уже вопрос не этого закона" — заметил Соловьев, в конце отрезав: "Анна Борисовна, до свидания".
Уже 3 июня Шафран в шоу не появилась.
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