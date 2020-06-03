Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Конфликт Соловьева с соведущей перед ее увольнением попал на видео 

Мария Сергеева 3 часа назад
Ведущая телеканала "Спас" и радиостанции "Вести FM" Анна Шафран поспорила с журналистом Владимиром Соловьевым в программе "Полный контакт", после чего покинула проект. Конфликт попал на видео, опубликованное на YouTube.
В эфире второго июня у ведущих разгорелся спор по поводу обсуждения законопроекта о цифровизации («О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ»). В результате Соловьев и Шафран не смогли договориться, перебивая друг друга во время обсуждения.
Третьей стороной был приглашенный депутат Александр Хинштейн, общавшийся по телефону. Журналист встал на сторону политика, считая, что все было сделано корректно, а соведущая с ним не согласилась, говоря о нарушениях, о чем она и сообщила Хинштейну.
"Анна Борисовна, ты кого-то слышишь, кроме себя?!" — последовало возмущение Соловьева.
Позже Шафран предложила ему перестать заниматься демагогией, на что телеведущий объявил о прекращении сотрудничества.
"Если меня обвиняешь в демагогии, то дальше надо работать одной… У тебя есть свои программы, свое представление о прекрасном, работай одна" — пояснил он.
Женщина хотела продолжить общаться с Хинштейном, журналист дал ей некоторое время.
"Ты обвиняешь Александра Евсеевича в том, что он говорит неправду, в том, что он лукавит. Это уже вопрос не этого закона" — заметил Соловьев, в конце отрезав: "Анна Борисовна, до свидания".
Уже 3 июня Шафран в шоу не появилась.
Ранее "Рамблер" писал о том, что детский телеканал прервал эфир и присоединился к протестам в США.
Комментарии
ТВ , Видео , Анна Шафран , Владимир Соловьев , Александр Хинштейн , Вести ФМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Юная звезда взрослого кино с большим опытом
Юная звезда взрослого кино с большим опытом
Российские актеры и актрисы, которые запустили себя
Российские актеры и актрисы, которые запустили себя
Почему Гусева отказывалась от съемок с Безруковым
Почему Гусева отказывалась от съемок с Безруковым
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Кто едва не сломал карьеру Станиславу Любшину
26:16
Кто едва не сломал карьеру Станиславу Любшину
Актеры
Как сложились жизни актёров из культовых «Офицеров»
03:55
Как сложились жизни актёров из культовых «Офицеров»
Актеры Фильмы
Звезда «Не родись красивой» рассекретила сына
03:32
Звезда «Не родись красивой» рассекретила сына
Актеры
Хлипкий Веник из «Папиных дочек» вырос в красавчика
03:55
Хлипкий Веник из «Папиных дочек» вырос в красавчика
Актеры Сериалы
Какой стала внучка звезды «Бандитского Петербурга»
02:59
Какой стала внучка звезды «Бандитского Петербурга»
Актеры
Стало известно, когда откроются кинотеатры в России
00:34
Стало известно, когда откроются кинотеатры в России
Фильмы
Несыгранные роли Алены Бондарчук
03:19
Несыгранные роли Алены Бондарчук
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение