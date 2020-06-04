Гузеева подняла на смех невесту в «Давай поженимся!»

На передачу «Давай поженимся!» на Первом канале пришла 47-летняя невеста по имени Маргарита. Женщина рассказала, что некогда была в гражданских отношениях с греком, но, когда речь зашла о браке с ним, она наотрез отказалась брать его фамилию.

«На греческом языке она означает «перепелка» и очень знаменита на Кипре, у них уважаемая семья. Но на нашем она звучит, конечно, ужасно — Пердеус», — рассказала участница шоу.

Лариса Гузеева в этот момент не смогла сдержать эмоций и расхохоталась. Она заметила, что тоже отказалась бы от такой фамилии. Тем не менее, эта принципиальность Маргариты сыграла с ней злую шутку — не принимая позиции возлюбленной, грек не пожелал переходить из гражданского брака в разряд официальных отношений.

Любопытно, что эта же программа привлекла внимание извечного оппонента Гузеевой Гарика Харламова . Однако комик посмеялся вовсе не над несостоявшейся фамилией невесты, а над ее сюрпризом.

Маргарита в качестве подарка жениху решила переделать песню «Лесоповала» «Белый лебедь». Вместо строк «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду», она спела «А белый лебедь на пруде, родим с тобою мы дете» (именно «прудЕ» и «детЕ», — прим. автора).

«Я больше не могу!» — отреагировал на это творчество герой очередного юмористического ролика Харламова. (Из-за наличия ненормативной лексики показать его мы не можем).