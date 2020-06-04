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Гузееву рассмешил рассказ участницы «Давай поженимся!» 

Стелла Шмель 6 часов назад
Участницей очередного выпуска шоу "Давай поженимся!" стала 47-летняя невеста по имени Маргарита. Женщина поделилась любовной историей из своей жизни. Она рассказала, что когда-то давно за ней ухаживал грек. Но когда речь зашла о том, чтобы сыграть свадьбу, она наотрез отказалась заключать с ним брак. Все дело было крайне неблагозвучной фамилии мужчины.
"На греческом языке она означает «перепелка» и очень знаменита на Кипре, у них уважаемая семья. Но на нашем она звучит, конечно, ужасно — Пердеус",
— поделилась участница шоу.
На этом моменте Лариса Гузеева не смогла сделать смеха и начала хохотать. Насмеявшись вдоволь, ведущая отметила, что тоже отказалась бы от такой фамилии.
Участница шоу рассказала, что вскоре их отношения с греком разладились: он непременно хотел жениться, поэтому им пришлось разойтись.
Ранее "Рамблер" писал, что конфликт Соловьева с соведущей перед ее увольнением попал на видео.
Комментарии 3
ТВ , Видео , Лариса Гузеева
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