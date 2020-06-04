Куда пропала Светлана Сорокина 

Светлана Сорокина пришла в журналистику, возможно, неожиданно для самой себя: после школы она поступила учиться в Лесотехническую академию, а вовсе не на журфак. Но летом, подрабатывая экскурсоводом, девушка заметила, что ей нравится работать со слушателями, да и ее рассказы туристы всегда слушали очень внимательно. Тогда-то, по всей видимости, и пришло решение попробовать себя в новом качестве. Неожиданно для всех Светлана становится студенткой специальной студии дикторов при Ленинградском телевидении. «Рамблер» проследил путь знаменитой тележурналистки и выяснил, что с ней происходило в последние годы.

Дебют Сорокиной на телевидении состоялся в аналитической программе «Телекурьер», куда ее взяли внештатным сотрудником. Но уже через год молодую журналистку заметил Александр Невзоров и пригласил ее в свой набирающий популярность проект «600 секунд». Это время Сама Светлана называла своей школой журналистики, где она стала настоящим профессионалом. Вскоре наравне с Невзоровым Сорокина становится ведущей программы.

В 1990 году Сорокину приглашают в Москву, где она становится ведущей программы «Вести» на ВГТРК. Светлана не только появлялась в кадре, но и работала над всем проектом, разрабатывая полностью все выпуски. Работу свою на ВГТРК она продолжает до 1997 года.

Светлана Сорокина/Facebook

В 1997 году происходит новый виток в карьере Сорокиной: она переходит на телеканал НТВ, где вскоре в эфир выходят ее проекты «Герой дня» и «Глас народа». Рейтинг передач зашкаливает, в студии обсуждаются самые острые политические вопросы.

В конце 1990-х-начале 2000-х Сорокина дебютирует также в качестве режиссера-документалиста. В фильмах «Сердце Ельцина», «Первая первая леди» и других Светлана рассказывают о первых лицах нашей страны не как о небожителях, а как обычных людях, из плоти и крови.

Сорокина продолжает работать, стараясь дать оценку всем значимым событиям, происходящим в стране, освещает очень острые вопросы. Часто из-за этого у нее возникают конфликты с руководством. Светлана весьма «неудобный» журналист, с ней сложно договориться, она всегда за правду, а это не всегда на руку руководителям каналов. С НТВ Сорокина в период острого конфликта с руководством переходит на телеканал ТВС, продолжая выпускать передачу «Глас народа», затем работает на Первом канале, где большой популярностью пользуется ее новое ток-шоу «Основной инстинкт».

В 2003 году Светлана становится мамой чудесной девочки: телеведущая удочерила малышку Антонину. Имя девочке дала сама Сорокина.

Светлана Сорокина/Facebook

В 2005 году Сорокина уходит с телевидения и начинает вести на радио «Эхо Москвы» передачу «В круге света», которая вскоре трансформируется в телепроект на канале «Домашний». Правда в эфир вышли лишь четыре выпуска программы, после острой критики власти, прозвучавшей в последнем эфире, проект немедленно закрыли.

В 2009 году Светлана вошла в Совет по правам человека при Президенте РФ , пытаясь наладить отношения с властью. Но спустя два года оставила должность, выразив протест против фальсификации выборов.

Сорокина продолжила работать на радио, ее программы выходят в эфире на радио“Эхо Москвы”. В 2015 году на телеканале «Дождь» Светлана вела авторское ток-шоу «Сорокина», в 2016-2017 гг. была одной из ведущих ток-шоу «#ВечерняЯХиллари». С 2011 года преподает в Высшей школе экономики на факультете медиакоммуникаций, доцент.

Светлана Сорокина/Facebook

Светлана пишет авторские статьи, комментирует различные события, принимает участие в общественной жизни, а вот свою жизнь предпочитает не слишком афишировать. Поэтому о личной жизни телезвезды практически ничего не известно.

Светлана Сорокина — обладательница множества наград, среди которых две «ТЭФИ» и орден «За личное мужество» (за освещение событий октября 1993 года).