Шаляпину пять раз отказывали на «Фабрике звезд»

Прохор Шаляпин пять раз безуспешно пытался попасть на "Фабрику звезд".

Не так давно продюсер первых пяти сезонов шоу Лина Арифулина в прямом эфире в Instagram пообщалась с Яной Чуриковой и раскрыла несколько интересных деталей проекта. В "Фабрике звезд" Арифулина отвечала за номера и творческие эксперименты участников.

По словам продюсера, у нее не сложились отношения с Прохором Шаляпиным. Музыкант с первого сезона пытался попасть в проект, но она ему пять раз отказывала. В конце концов, Шаляпину удалось попасть на "Фабрику звезд" лишь в шестом сезоне, когда Арифулина покинула шоу.

Продюсер вспомнила, как однажды она случайно встретилась с Шаляпиным, и певец высказал ей все свои претензии, накопившиеся за долгие годы. Музыкант был уверен, что Арифулина затаила на него какую-то обиду, однако Лина призналась, что по сей день уверена, — она поступила правильно.