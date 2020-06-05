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Шаляпин пять раз безуспешно пытался попасть на «Фабрику звезд» 

Мира Маркина 7 часов назад
Шаляпину пять раз отказывали на «Фабрике звезд»
Фото: @shalyapin_official
Прохор Шаляпин пять раз безуспешно пытался попасть на "Фабрику звезд".
Не так давно продюсер первых пяти сезонов шоу Лина Арифулина в прямом эфире в Instagram пообщалась с Яной Чуриковой и раскрыла несколько интересных деталей проекта. В "Фабрике звезд" Арифулина отвечала за номера и творческие эксперименты участников.
По словам продюсера, у нее не сложились отношения с Прохором Шаляпиным. Музыкант с первого сезона пытался попасть в проект, но она ему пять раз отказывала. В конце концов, Шаляпину удалось попасть на "Фабрику звезд" лишь в шестом сезоне, когда Арифулина покинула шоу.
Продюсер вспомнила, как однажды она случайно встретилась с Шаляпиным, и певец высказал ей все свои претензии, накопившиеся за долгие годы. Музыкант был уверен, что Арифулина затаила на него какую-то обиду, однако Лина призналась, что по сей день уверена, — она поступила правильно.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Шаляпин рассказал о "междусобойчике" в шоу-бизнесе.
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Комментарии 7
ТВ , Яна Чурикова , Лина Арифулина , Прохор Шаляпин
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