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Всероссийский потребительский проект «Тест» 

Партнерский материал 1 час назад
Всероссийский потребительский проект «Тест»
Фото: Партнерский материал
Телеканалы "Россия 1", Москва 24 совместно с Роскачеством помогут сделать правильный выбор.
Что нам продают в магазинах? Какие продукты рекомендованы к употреблению, а какие могут оказаться опасными для здоровья? Как недобросовестные производители обманывают потребителей? На что стоит обратить внимание при выборе товара? Какие ингредиенты должны быть в составе продуктов, которые мы покупаем каждый день: от хлеба до готового шашлыка?
О качестве самых популярных продуктов телезрители узнают из тематических выпусков всероссийского потребительского проекта "Тест".
В каждой программе эксперты Роскачества оценят качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок. В лабораториях Российской системы качества выбранные товары будут протестированы по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.
Помимо результатов лабораторных исследований, зрители узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте. Вместе с ведущим программы Евгением Рыбовым приглашенные в студию профильные эксперты диетологи, технологи, микробиологи, маркетологи разберут продукт на молекулы, лично попробуют и оценят предлагаемую продукцию, а также дадут рекомендации и полезные советы по ее выбору. Научат оценивать внешний вид и разбираться в составе продукции, правильно читать этикетки и не путаться в маркировке.
В программе будут отмечены не только лучшие производители, но и товары-нарушители, которые могут быть опасны и причинить вред здоровью.
Лучшие отечественные товары, соответствующие повышенным стандартам Роскачества, получат право нанести на упаковку российский Знак качества — знаменитый красный пятиугольник, наследник советского Знака качества.
6 июня на телеканале "Россия 1" в 9:00 и в 11:15 на телеканале Москва 24 зрители узнают из нового расследования потребительского проекта "Тест", как правильно выбрать наиболее качественный популярный сорт колбасы — сервелат.
Колбаса пяти самых популярных торговых марок была проверена на содержание опасных веществ (кадмий, мышьяк, ртуть, клостридии и другие), красителей, консервантов, крахмала, а также продукт проверят на вкус, запах, цвет и консистенцию.
Эксперты расскажут, в каких товарах были найдены следы антибиотиков, что означает массовая доля влаги в колбасе и почему она нарушена практически во всем исследованном сервелате, откуда в колбасе ДНК курицы и конины. Что ответят производители в ответ на результаты проверки экспертов?
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