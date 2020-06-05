Всероссийский потребительский проект «Тест» 

Телеканалы "Россия 1", Москва 24 совместно с Роскачеством помогут сделать правильный выбор.

Что нам продают в магазинах? Какие продукты рекомендованы к употреблению, а какие могут оказаться опасными для здоровья? Как недобросовестные производители обманывают потребителей? На что стоит обратить внимание при выборе товара? Какие ингредиенты должны быть в составе продуктов, которые мы покупаем каждый день: от хлеба до готового шашлыка?

О качестве самых популярных продуктов телезрители узнают из тематических выпусков всероссийского потребительского проекта "Тест".

В каждой программе эксперты Роскачества оценят качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок. В лабораториях Российской системы качества выбранные товары будут протестированы по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.

Помимо результатов лабораторных исследований, зрители узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте. Вместе с ведущим программы Евгением Рыбовым приглашенные в студию профильные эксперты – диетологи, технологи, микробиологи, маркетологи — разберут продукт на молекулы, лично попробуют и оценят предлагаемую продукцию, а также дадут рекомендации и полезные советы по ее выбору. Научат оценивать внешний вид и разбираться в составе продукции, правильно читать этикетки и не путаться в маркировке.

В программе будут отмечены не только лучшие производители, но и товары-нарушители, которые могут быть опасны и причинить вред здоровью.

Лучшие отечественные товары, соответствующие повышенным стандартам Роскачества, получат право нанести на упаковку российский Знак качества — знаменитый красный пятиугольник, наследник советского Знака качества.

6 июня на телеканале "Россия 1" в 9:00 и в 11:15 на телеканале Москва 24 зрители узнают из нового расследования потребительского проекта "Тест", как правильно выбрать наиболее качественный популярный сорт колбасы — сервелат.

Колбаса пяти самых популярных торговых марок была проверена на содержание опасных веществ (кадмий, мышьяк, ртуть, клостридии и другие), красителей, консервантов, крахмала, а также продукт проверят на вкус, запах, цвет и консистенцию.

Эксперты расскажут, в каких товарах были найдены следы антибиотиков, что означает массовая доля влаги в колбасе и почему она нарушена практически во всем исследованном сервелате, откуда в колбасе ДНК курицы и конины. Что ответят производители в ответ на результаты проверки экспертов?