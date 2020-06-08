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Ведущий попытался призвать зрителей к позитиву и упал 

Lenta.ru 1 час назад
Ведущий британского кулинарного шоу Sunday Brunch («Воскресный бранч») Тим Лавджой (Tim Lovejoy) упал во время съемок. На фрагмент эфира обратил внимание пользователь Twitter по имени Джейми Болтон (Jamie Bolton).
В начале выпуска ведущий решил призвать зрителей к позитиву и начал радостно подпрыгивать, представляя себя и своего соведущего Саймона Риммера (Simon Rimmer). Однако Лавджой не смог удержать равновесие, упал на пол и сразу же рассмеялся. «Я даже не могу помочь тебе подняться», — сказал Риммер в ответ на падение коллеги, имея в виду необходимость соблюдать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.
При падении Лавджой не пострадал. Он практически сразу встал на ноги и продолжил вести передачу. «Итак, сегодня утром в нашем шоу…» — сказал он, а затем, не перестав смеяться сам, попросил гостей остановиться.
В конце мая египетская телеведущая Лобна Асаль была вынуждена убежать из студии во время интервью из-за того, что на нее напала обезьяна, которую привел на съемки гость передачи. Сперва животное спокойно лежало на коленях Асаль, однако затем неожиданно решило пойти в атаку.
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