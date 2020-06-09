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Звезда «Уральских пельменей» объяснила причину ухода из шоу 

Екатерина Ёлкина 7 часов назад
Актриса и бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала, почему приняла решение покинуть коллектив. Основные версии и слухи она прокомментировала в интервью изданию PeopleTalk и назвала главную причину своего ухода.
Как призналась артистка, основным стал вопрос творчества.
"В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста", — уточнила Михалкова.
Актриса видела перед собой новые творческие задачи, поэтому ушла из коллектива. Также Юлия Михалкова объяснила, что дело вовсе не в безответной любви к коллеге Дмитрию Брекоткину и точно не деньгах. Хотя финансовый фактор мог стать одной из капель, переполнившей бокал.
Ранее "Рамблер" писал о том, как Михалкова подралась с эскортницами.
ТВ , Видео , Дмитрий Брекоткин , Юлия Михалкова
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