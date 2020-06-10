«Знает, что такое дно»: Ургант высмеял Панина 

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Телеведущий Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина за то, что тот устроил скандал на похоронах Кокшенова. Об этом журналист упомянул в эфире Первого канала.

Ургант обсуждал погружение российского аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины. Ведущий задался вопросом, как выглядит этот аппарат и сравнил его с Алексеем Паниным.