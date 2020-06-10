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«Знает, что такое дно»: Ургант высмеял Панина 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Телеведущий Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина за то, что тот устроил скандал на похоронах Кокшенова. Об этом журналист упомянул в эфире Первого канала.
Ургант обсуждал погружение российского аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины. Ведущий задался вопросом, как выглядит этот аппарат и сравнил его с Алексеем Паниным.
"Как выглядит глубоководный аппарат "Витязь"? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно", — сказал Ургант.
Ранее "Рамблер" сообщал, что голый телеведущий случайно попал на видео.
ТВ , Видео , Иван Ургант , Алексей Панин , Первый канал
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