«Знает, что такое дно»: Ургант высмеял Панина 

Телеведущий Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина за то, что тот устроил скандал на похоронах Кокшенова. Об этом журналист упомянул в эфире Первого канала.
Ургант обсуждал погружение российского аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины. Ведущий задался вопросом, как выглядит этот аппарат и сравнил его с Алексеем Паниным.
"Как выглядит глубоководный аппарат "Витязь"? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно", — сказал Ургант.
Ранее "Рамблер" сообщал, что голый телеведущий случайно попал на видео.