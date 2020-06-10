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Гузеева поссорилась с женихом на «Давай поженимся!» из-за Панина 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Помоечник мерзкий, вонючий»
Фото: Кадр из передачи "Давай поженимся!"
Ведущая телевизионного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева поссорилась с женихом программы из-за его симпатии к актеру Алексею Панину.
Мужчина по имени Кирилл рассказал, что ведет собственный блог и часто берет интервью у знаменитостей. Недавно он пообщался и с Алексеем Паниным. По мнению жениха, он не такой человек, каким его видят большинство людей. За это Лариса Гузеева резко осадила мужчину:
«Послушайте, Алексей Панин — помоечник! Он не то что нерукопожатный, его имя произносить брезгливо нормальному человеку… Помоечник мерзкий, вонючий!».
Телеведущая рассказала, что с Паниным было невозможно ездить на гастроли, так как он вел себя "непотребно". И говорить про то, что "он не такой" не стоит.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Ургант высмеял Панина.
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ТВ , Алексей Панин , Лариса Гузеева
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