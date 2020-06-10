Мужчина по имени Кирилл рассказал, что ведет собственный блог и часто берет интервью у знаменитостей. Недавно он пообщался и с Алексеем Паниным. По мнению жениха, он не такой человек, каким его видят большинство людей. За это Лариса Гузеева резко осадила мужчину:

«Послушайте, Алексей Панин — помоечник! Он не то что нерукопожатный, его имя произносить брезгливо нормальному человеку… Помоечник мерзкий, вонючий!».

Телеведущая рассказала, что с Паниным было невозможно ездить на гастроли, так как он вел себя "непотребно". И говорить про то, что "он не такой" не стоит.