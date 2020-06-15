История советского телевидения 

Сейчас интернет постепенно вытесняет телевидение, хотя всего каких-то тридцать лет назад такая конкуренция представлялась маловероятной. После своего появления советское ТВ довольно быстро приобрело статус СМИ, постепенно вытесняя радиовещание. "Рамблер" рассказывает, как именно зарождалось телевидение в СССР.

Изначально в истории мирового телевидения появилось два отчетливых направления развития: механическое и электронное ТВ. Конкуренция между областями продолжалась вплоть до середины 1930-х годов, когда наработки Германии и США показали преимущество второго телевидения в плане улучшения изображения.

Согласно оценке тележурналиста и соавтора первого в России учебника по тележурналистике Р. А. Борецкого, важной вехой в истории отечественного ТВ считается 1931 год, когда произошло завершение экспериментов над механическим телевидением. Премьера первой телепередачи в СССР состоялась в ноябре 1934 года, однако работы продолжались вплоть до 1936 года, который ознаменовался началом оформления ТВ "как средства массовой информации и пропаганды".

И все же развитие реального телевидения тележурналист относит к концу 40-х — началу 50-х годов прошлого века. Такие даты выведены ввиду того, что именно тогда ТВ характеризовалось массовостью и несло в себе все функции СМИ. Кроме того, к 1950 году сформировалась целевая аудитория, что позволило дорабатывать формат передач.

В 1951 году был принят документ об утверждении создания Центральной студии телевидения (ЦТ), а уже через четыре года отечественное ТВ перешло на ежедневное вещание. В то время насчитывалось около миллиона приемных аппаратов.

В 1950-1960-е годы советское телевидение только набирало популярность среди населения, чему способствовало его становление средством массовой информации, обеспечивающим граждан оперативными сведениями. До конца 50-х годов минувшего века основным источником информации были 5-7-минутные выпуски "Последних известий", представлявшие собой экранные варианты радионовостей. В 1959 году на смену выпускам пришли "Новости дня", а с первого января 1968 года вышла в эфир программа "Время" , которую мы все знаем.

В истории отечественного телевидения выделяется 1961 год, когда экран начал предоставлять не простой инфопоток, а аналитическую и оценочную журналистику, как в передаче "Эстафета новостей". Постоянным ведущим того времени был Юрий Фокин , который не просто надиктовывал новости, а обозревал и комментировал произошедшее.

Огромная многофункциональная роль ТВ подчеркивается появлением в 1970 году Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Совета министров СССР, когда ТВ на официальном уровне признается доминирующей структурой (сам же комитет был создан в 1931 году и носил название "Всесоюзный комитет по радиовещанию при НКПТ СССР").

Следующие 15 лет под председательством С. Г. Лапина было осуществлено немало свершений: развивалось спутниковое и кабельное ТВ, уделялось время игровому кино, а также была налажена строгая производственная дисциплина. Телевидение постепенно теряло аналитическое направление, превращаясь в дикторское ТВ. Свободомыслие в тележурналистике постепенно сходило на нет, уступая место обозревателям разных областей.

В итоге, к середине 1980-х годов исчезла любая импровизация и прямой эфир. Впрочем, творческая мысль постепенно набирала обороты, учитывая, что помимо телевидения остались газеты и журналы, которые ко второй половине 80-х годов интегрировались в процессы демократизации. ТВ не могло остаться в стороне, благодаря чему появились программы: "600 секунд", "12 этаж", "Взгляд" и другие.

Попытки властных структур остановить гласность на ТВ оборачивались крахом: процесс было не остановить, а на экране в то время появлялись все новые и новые лица и передачи. В конце концов, все подавленное свободомыслие вылилось на экраны после дезинтеграции СССР и разрушения единого информационного пространства.