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Гражданской супруге Сергея Захарова , погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым , заблокировали карту, куда неравнодушные граждане направляли деньги для помощи семье. Женщину прозвали самозванкой и ей приходится доказывать, что она не посторонний человек.

Захаров жил с Ириной Стерховой последние 20 лет. Официально он не разведен.

После ДТП многие простые люди хотели помочь семье и обратились в курьерскую службу, где узнали номер карты Стерховой. Женщина не просила о помощи и не публиковала счет. За нее это сделали представители СМИ.

На карте хранились в том числе личные сбережения. Спустя время карту заблокировали. Сколько денег поступило на счет, не известно.

Родственники Захарова прозвали женщину самозванкой, о нуждаемости в деньгах заявил его младший сын.

Стерхова не работает, получает пенсию. Ей помогает дочь, которая живет в Китае. Бытовые вопросы решал Сергей, ежегодно он возил гражданскую жену на юг, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, 8 июня Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. За рулем был курьер, он погиб.