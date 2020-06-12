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Банк лишил всех денег гражданскую жену «убитого» Ефремовым курьера 

Русская Планета и ещё 7 4 часа назад
Гражданской супруге Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заблокировали карту, куда неравнодушные граждане направляли деньги для помощи семье. Женщину прозвали самозванкой и ей приходится доказывать, что она не посторонний человек.
Захаров жил с Ириной Стерховой последние 20 лет. Официально он не разведен.
После ДТП многие простые люди хотели помочь семье и обратились в курьерскую службу, где узнали номер карты Стерховой. Женщина не просила о помощи и не публиковала счет. За нее это сделали представители СМИ.
На карте хранились в том числе личные сбережения. Спустя время карту заблокировали. Сколько денег поступило на счет, не известно.
Родственники Захарова прозвали женщину самозванкой, о нуждаемости в деньгах заявил его младший сын.
Стерхова не работает, получает пенсию. Ей помогает дочь, которая живет в Китае. Бытовые вопросы решал Сергей, ежегодно он возил гражданскую жену на юг, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, 8 июня Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. За рулем был курьер, он погиб.
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Комментарии 2
ТВ , Видео , Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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