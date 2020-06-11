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Борисов ответил на обвинения в приглашении на «Пусть говорят» ненастоящей жены Захарова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 7 часов назад
Телеведущий Дмитрий Борисов назвал лукавством утверждения, что в передаче «Пусть говорят» участвовала ненастоящая жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы с артистом Михаилом Ефремовым.
Телеведущий уточнил, что Захаров и приглашенная в студию женщина действительно жили в незарегистрированном браке, однако пробыли вместе 22 года.
«Эти обвинения, что в «Пусть говорят» участвовала «ненастоящая» жена Сергея Захарова, — это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года. Не неделю, не год, а 22 года — целую жизнь. До этого у него уже было два брака, и со второй женой, Маргаритой, он так и не развелся официально — но и это не такая уж редкая ситуация. Мы все часто живем, будто наша жизнь — черновик: все важное сделаю потом, потом женюсь на женщине, которая рядом. В этой ситуации для нас важно слышать его действительно близких людей. И Ирина, конечно, — одна из них», — рассказал Борисов, передает РИА «Новости».
Ранее женщина, представившаяся супругой Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не пойдет на мировую с представителями артиста. Однако позже сын Захарова сообщил, что по Первому каналу показали неизвестную ему женщину, и отметил, что у погибшего была одна законная жена (его мама). Многих пользователей социальных сетей возмутило, что телеканал пригласил незаконную супругу.
Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову. Сам актер находится под домашним арестом.
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Комментарии 2
ТВ , Видео , Другое , Дмитрий Борисов , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , РИА Новости
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