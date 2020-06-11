Телеведущий уточнил, что Захаров и приглашенная в студию женщина действительно жили в незарегистрированном браке, однако пробыли вместе 22 года.

«Эти обвинения, что в «Пусть говорят» участвовала «ненастоящая» жена Сергея Захарова, — это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года. Не неделю, не год, а 22 года — целую жизнь. До этого у него уже было два брака, и со второй женой, Маргаритой, он так и не развелся официально — но и это не такая уж редкая ситуация. Мы все часто живем, будто наша жизнь — черновик: все важное сделаю потом, потом женюсь на женщине, которая рядом. В этой ситуации для нас важно слышать его действительно близких людей. И Ирина, конечно, — одна из них», — рассказал Борисов, передает РИА «Новости».

Ранее женщина, представившаяся супругой Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не пойдет на мировую с представителями артиста. Однако позже сын Захарова сообщил, что по Первому каналу показали неизвестную ему женщину, и отметил, что у погибшего была одна законная жена (его мама). Многих пользователей социальных сетей возмутило, что телеканал пригласил незаконную супругу.