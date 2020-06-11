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Телеведущая вышла в свет в обтягивающем наряде без бюстгальтера и была обругана 

Lenta.ru 5 часов назад
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Фото: Lenta.ru
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) прошлась по улицам Лондона в откровенном наряде бренда Zara и была раскритикована фанатами. Снимки появились на портале Daily Star.
Отмечается, что 49-летняя знаменитость направлялась на запись шоу в студию радиостанции Heart FM. Ее сфотографировали без бюстгальтера в обтягивающем миди-платье бежевого цвета с плисированной юбкой. Холден также надела туфли на каблуках в тон наряда, в руках она несла клатч люксового бренда Louis Vuitton.
Поклонники телеведущей обругали ее за чересчур откровенный внешний вид. «Ты не переживаешь, что в офисе станет слишком холодно?», «Я бы накинула пиджак, если бы мои соски так торчали», «Ты просто привлекаешь к себе внимание», «Мне кажется, что этот наряд выглядит очень дешево!» — комментировали они.
В мае Аманду Холден пристыдили за слишком глубокое декольте платья в эфире семейного шоу. Она вышла в свет в розовом наряде с цветочным принтом и глубоким декольте, почти обнажавшим ее грудь. «Это не то место, где надо показывать свою сексуальность, Аманда. Гадость», — написал один из пользователей сети.
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Комментарии
ТВ , Аманда Холден , Louis Vuitton , Газета Daily Star
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