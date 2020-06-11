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Отдыхавший у огромной лужи агрессивный россиянин сорвал съемку репортерам 

Lenta.ru 2 часа назад
Журналистка российского телеканала N1, вещающего в Нижневартовске, вступила в конфликт с местным жителем во время съемок сюжета о разливе реки. Запись ее разговора с мужчиной опубликована в группе канала во «ВКонтакте».
Репортерша Варвара Кемпель делала репортаж в одном из районов города, где река вышла из берегов, образовав огромную лужу на дороге. Во время записи стендапа к ней подошел полуголый мужчина в полотенце и в агрессивной форме выразил недовольство тем, что она якобы снимает, как он отдыхает. «Мы их не снимали, мужчина сам зашел в кадр», — заметила Кемпель в комментарии для Telegram-канала «Подъем».
Отдыхавший пригрозил журналистке, что «откроет для нее купальный сезон», если она не перестанет снимать, и прогнал ее и оператора. «У нас не было времени вызывать полицию, мы сели в машину и уехали, а нам показали фак вслед. Я думаю, что если бы мы не уехали, то полетели бы в воду или получили бы побои», — поделилась Кемпель.
Репортерша отметила, что ей было страшно. При этом она не стала подавать заявление на мужчину, сорвавшего съемки.
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ТВ , Видео
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