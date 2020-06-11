Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Борисов объяснился после подмены жены Захарова 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Телеведущий Дмитрий Борисов объяснился после того, как его обвинили в подмене жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым. Об этом сообщает РИА Новости.
Борисов пояснил, что приглашенная в студию женщина была гражданской женой Захарова, с которой они прожили вместе 22 года. Телеведущий также добавил, что в студии хотел выслушать по-настоящему близких людей погибшего.
"Эти обвинения, что в «Пусть говорят» участвовала «ненастоящая» жена Сергея Захарова, — это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года. Не неделю, не год, а 22 года — целую жизнь. До этого у него уже было два брака, и со второй женой, Маргаритой, он так и не развелся официально — но и это не такая уж редкая ситуация. Мы все часто живем, будто наша жизнь — черновик: все важное сделаю потом, потом женюсь на женщине, которая рядом", — рассказал Борисов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что о подмене жены высказалась блогер Лена Миро.
Комментарии 2
ТВ , Видео , Дмитрий Борисов , Сергей Захаров , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры «Матрицы» объяснили, зачем снимаются в сиквеле
Актеры «Матрицы» объяснили, зачем снимаются в сиквеле
Звезда «Уральских пельменей» назвала причину ухода
Звезда «Уральских пельменей» назвала причину ухода
Каким будет фильм по роману Замятина «Мы»
Каким будет фильм по роману Замятина «Мы»
«Помоечник мерзкий, вонючий»
«Помоечник мерзкий, вонючий»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Самые интересные фильмы про пришельцев
11:09
Самые интересные фильмы про пришельцев
Фильмы
Что известно о дочери Георгия Вицина
03:30
Что известно о дочери Георгия Вицина
Актеры
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
44:06
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
Актеры
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
01:59
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
Фильмы
Яркие британские комедии с черным юмором
10:19
Яркие британские комедии с черным юмором
Фильмы
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
14:29
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
Актеры
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
10:45
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение