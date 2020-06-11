Борисов объяснился после подмены жены Захарова 

Телеведущий Дмитрий Борисов объяснился после того, как его обвинили в подмене жены Сергея Захарова , погибшего в ДТП с Ефремовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Борисов пояснил, что приглашенная в студию женщина была гражданской женой Захарова, с которой они прожили вместе 22 года. Телеведущий также добавил, что в студии хотел выслушать по-настоящему близких людей погибшего.