Борисов объяснился после подмены жены Захарова 

Телеведущий Дмитрий Борисов объяснился после того, как его обвинили в подмене жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым. Об этом сообщает РИА Новости.
Борисов пояснил, что приглашенная в студию женщина была гражданской женой Захарова, с которой они прожили вместе 22 года. Телеведущий также добавил, что в студии хотел выслушать по-настоящему близких людей погибшего.
"Эти обвинения, что в «Пусть говорят» участвовала «ненастоящая» жена Сергея Захарова, — это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года. Не неделю, не год, а 22 года — целую жизнь. До этого у него уже было два брака, и со второй женой, Маргаритой, он так и не развелся официально — но и это не такая уж редкая ситуация. Мы все часто живем, будто наша жизнь — черновик: все важное сделаю потом, потом женюсь на женщине, которая рядом", — рассказал Борисов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что о подмене жены высказалась блогер Лена Миро.