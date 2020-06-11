Криворотов рассказал об отношениях с победительницей

Антон Криворотов, ставший холостяком на одноименном проекте, рассказал, какие отношения у них с победительницей после программы. Об этом он сообщил в шоу "Алена, блин".

Бывший холостяк рассказал, что со своей возлюбленной съезжаться они не спешат. По словам доктора, у людей должно быть личное пространство.

"Мы не вместе не живем. У нее своя квартира, у нее своя. Мы не встречаемся, у нас отношения. Всему свое время. Важно показать границы личного пространства. У меня оно есть, я иногда буду туда возвращаться, потому что мне хочется побыть с собой", — рассказал Криворотов.

Доктор рассказал, что пока предложение своей избраннице пока не сделал, но Барбару он видит матерью своих детей и женой. По его словам, именно так он и представлял свою будущую супругу.