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«Холостяк» Криворотов рассказал об отношениях с победительницей шоу 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Криворотов рассказал об отношениях с победительницей
Фото: Кадр из видео
Антон Криворотов, ставший холостяком на одноименном проекте, рассказал, какие отношения у них с победительницей после программы. Об этом он сообщил в шоу "Алена, блин".
Бывший холостяк рассказал, что со своей возлюбленной съезжаться они не спешат. По словам доктора, у людей должно быть личное пространство.
"Мы не вместе не живем. У нее своя квартира, у нее своя. Мы не встречаемся, у нас отношения. Всему свое время. Важно показать границы личного пространства. У меня оно есть, я иногда буду туда возвращаться, потому что мне хочется побыть с собой", — рассказал Криворотов.
Доктор рассказал, что пока предложение своей избраннице пока не сделал, но Барбару он видит матерью своих детей и женой. По его словам, именно так он и представлял свою будущую супругу.
"Лет в 12 я подошел к маме и сказал: «Мам, я четко понимаю, какая жена у меня будет». И описал ее. Тогда мир еще Бейонсе не знал. Видимо, MTV сыграло свое роль. Это было мечтой", — добавил герой "Холостяка".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Евсипенко рассказала о романе с Джигурдой.
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Комментарии 3
ТВ , Холостяк
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