Чего боялись дети в 1990-е 

Персонажи добрых мультиков, телевизионные заставки и познавательные передачи. На первый взгляд, абсолютно безобидные, они до сих пор заставляют вздрагивать нынешних 30-летних.

Заставка телекомпании ВИД

На заставке, которую можно было увидеть на Первом канале с 1990 по 1997 годы, была изображена зловещая голова, которая медленно появлялась из темноты, наводя ужас на впечатлительных детей.

Телекомпания "ВИД"

По иронии, после этой заставки начинались самые разные передачи, как информационно-аналитические, так и развлекательные, например, «Поле чудес» . Некоторые зрители пребывали в полной уверенности, что на заставке изображено лицо Бориса Ельцина — правда, в зловещем варианте.

На самом деле, создатели этой заставки и не думали никого ей пугать. Основатель компании Владислав Листьев вместе со своей женой Альбиной Назимовой, работавшей в то время в Музее искусства народов Востока, решили сделать заставкой «Вида» маску древнекитайского философа Го Сяна с жабой на голове. Маска символизировала мудрость и благополучие.

Почему же она пугала? Во-первых, в результате работы художников телекомпании у телеверсии маски исчезли уши. Во-вторых, в странном пугающем наросте на голове узнать жабу было затруднительно. В-третьих, странная улыбка. Она и в оригинале была жутковатой, а в телевизионной версии вообще превратилась в гримасу.

Что характерно, дизайн заставки несколько раз меняли, чтобы она не казалось такой зловещей. В последних версиях логотипа уже можно было различить жабу на голове древнекитайского философа.

В России сложно найти человека, который никогда не видел этот мультфильм про волка и зайца. В каждой серии мультсериала волк гоняется за зайцем, однако его попытки поймать ушастого всегда заканчиваются неудачей.

Мультсериал «Ну, погоди!»

В целом безобидный советский мультфильм все же смог по-настоящему напугать своих маленьких зрителей. Это произошло в 14 серии, вышедшей в 1984 году.

В этой серии в Доме юного техника за волком ходил навязчивый робот-заяц, повторявший фразу «Заяц — волк», при этом указывая пальцем то на себя, то на волка. Робот был вполне милой наружности, однако, очень сильно раздражал. Волк, в конце концов, не выдерживает и бьет робота-зайца по голове, в результате чего этот безобидный робот превращается в страшное квадратное чудовище с красными глазами.

Сложно сказать, о чем думали создатели мультфильма, вводя такого персонажа, однако они явно перестарались с выразительными средствами.

«Маска откровения» из передачи «Моя семья»

В 1990-ые и 2000-ые годы на российском телевидении выходило ток-шоу о семейных взаимоотношениях «Моя семья». В одной из ее рубрик человек в маске на условиях анонимности рассказывал очень деликатную историю. Каждый раз за маской скрывались разные люди, однако маска не менялась.

Кадр из передачи «Моя семья»

Маска была вполне красивой, такую можно было бы встретить на карнавале в Венеции. Однако у маленьких зрителей она вызывала неприятный холодок.

Что же в ней было зловещего? Например, пустые черные глазницы. А еще она визуально увеличивала голову гостя, по ней было нереально определить, женская она или мужская. Помимо этого, пугал неестественный голос, которым говорил человек в маске, чтобы его или ее нельзя было идентифицировать.

Медведь из фильма «Морозко»

Фильм «Морозко» вышел на экраны в 1964 году, но эту детскую сказку долгое время показывали на новогодние праздники в России. Сюжет рассказывал юным зрителям о том, как злобная мачеха заставляет своего мужа отвести его родную дочь в лес на мороз. Сама сказка заканчивается хорошо, и все остаются живы. Однако в фильме присутствует персонаж Иван, не отличавшийся кротким нравом. Именно за это он и был проучен сказочным старичком-боровичком, который превратил наглеца в медведя. Ну как в медведя. Не полностью, а по частям.

из фильма «Морозко»

Голова Ивана стала медвежьей, а тело оставалось человеческим. В итоге Иван, конечно, исправился и снова стал нормальным. Чего нельзя сказать о психике советских и российских детей после просмотра этого кино.

Черт из мультфильма «Как казаки на свадьбе гуляли»

Серия мультфильмов «Как казаки…» про троицу казаков была запущена на студии «Киевнаучфильм» еще в конце 1960-х годов.

«Как казаки на свадьбе гуляли»

Веселые казаки играли в футбол, путешествовали и даже встречали инопланетян. Однако одна из серий, снятая, что символично, снова в 1984 году, здорово напугала маленьких зрителей.

В серии «Как казаки на свадьбе гуляли» появилось множество чертей, ведьм и прочей нечисти. И хотя большинство этих существ комичны, среди них выделяется «главарь» — крупное существо с головой на все тело и с огромным носом. Уши существа тоже выделялись своими размерами.

К счастью, в конце мультфильма храбрые казаки побеждают всю нечисть, в том числе и главаря, и гуляют на свадьбе своего друга.