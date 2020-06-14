Леонтьев назвал критикующих Ефремова уродами

Телеведущий Михаил Леонтьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» резко отозвался о критических высказываниях в адрес актера Михаила Ефремова, по вине которого погиб водитель Сергей Захаров.
По мнению ведущего, такие критики являются «моральными уродами».
«Я совершенно не вижу никакой нормальной этики, культуры переживания горя. Это же горе, просто горе. Ужасно то, что Мишка [Ефремов] делал, конечно ужасно, но какой он убийца?» — объяснил свою позицию Леонтьев и добавил, что Ефремов «не соображал, что делал».
Михаил Леонтьев считает все происходящее «языческой вакханалией» и уверен, что критикам Ефремова нет дела до смерти Сергея Захарова или судьбы актера.
«Плевать всем, никого это не касается, никому они не нужны. Это просто картина какого-то массового мародерства», — сообщил Леонтьев.
8 июня актер на своей машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате погиб водитель фургона Сергей Захаров. В настоящее время актер находится под домашним арестом. Ему разрешено общаться только с родственниками и следователями.
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