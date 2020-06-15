15 июня на канале СТС стартует шоу талантов «Детский КВН». Поддерживать веселых и находчивых ребят за кулисами будет актриса, экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова , а вести проект — 8-летняя Ева Смирнова и Михаил Галустян . С ним мы и поговорили о премьере и о новых проектах в жизни артиста.

«Сейчас самое время для шуток»

— Так получилось, что «Детский КВН» выходит в очень тревожно-депрессивное время, когда все чего-то боятся — коронавируса, беолучилозработицы, чипирования… Удастся ли вашему проекту хотя бы частично снять эти настроения?

— Мне кажется, в непростое время люди, как никогда, нуждаются в таком хорошем проекте, как «Детский КВН». Конечно, хочется как-то сгладить напряжение. Вопреки расхожему мнению, что сейчас не время для шуток, я считаю, что, наоборот, именно сейчас нужно отвлекаться, расслабляться и разбавлять свою жизнь хорошим настроением, юмором. А уж когда шутят дети, я думаю, это доставляет удовольствие всем зрителям.

— В «Детский КВН» играют отличники или и те, кого принято называть «потерянным поколением»?

— Ой, и нас когда-то называли потерянным поколением. И мы про кого-то, кто помладше нас, можем так сказать. Все люди разные, все дети разные. Кто-то ходит на митинги, кто-то поступает в институт, кто-то — в Суворовское училище. Под одну гребенку всех стричь нельзя.

sobesednik

— О чем шутят дети, кроме как о звездах TikTok и YouTube?

— Обо всем. Но, конечно, превалируют шутки про школу, про учебу, про отношения родителей и детей, детей между собой. Про сказки, про фильмы, про мультики — про все что угодно. Ну и про политику, естественно, тоже. Прелесть в том, что все это преподносится через призму детского взгляда.

Будет ли КВН для пенсионеров?

— Впервые в КВН жюри не будет выставлять оценки — просто решат, какие команды проходят дальше. Это было сделано, чтобы избежать упреков в травмировании детской психики, за что часто ругают детские шоу.

— Могу вам точно сказать: независимо от того, ставятся оценки или нет, любая детская команда, проиграв, стоит и жутко плачет. Честно: больно на это смотреть! Члены жюри, когда выносят вердикт, подходят к проигравшей команде, которая просто рыдает, — утешают, всячески подбадривают. Стараемся поддерживать. Мы понимаем, что это дети, но ведь все равно это соревнование. И должен победить сильнейший.

— «Детский КВН» — революционный проект, в том смысле, что его впервые ведет человек, чья фамилия не Масляков. Как это получилось?

— Для меня это большая честь. Я, будучи ребенком, играл в КВН и мечтал попасть в Высшую лигу КВН. И я попал в Высшую лигу КВН. Играя в Высшей лиге КВН, я мечтал стать членом жюри Высшей лиги КВН. И я стал членом жюри Высшей лиги КВН. Став членом жюри Высшей лиги КВН, я мечтал вести КВН. И я теперь веду КВН! Это лишнее доказательство того, что, если хочется, всё сбудется. Надо только стараться.

— А ведь вы и правда первый член жюри (а ведь там порой сидят очень высокопоставленные люди), кому удалось стать ведущим!

— Я расцениваю это как подарок судьбы. Для меня это и правда большая честь — выходить на сцену и говорить: «Мы начинаем КВН». Для меня это магическая фраза, как лампочка для собаки Павлова. Я мегалояльно отношусь ко всему, что связано с КВН.

— Если провести параллель с «Голосом», который был сначала взрослый, потом детский, потом 60+, то и КВН теперь осталось запустить только с участием пенсионеров. Представляете, как резво дедушки и бабушки будут шутить про пенсию и самоизоляцию?! Может появиться и такой КВН?

— (Смеется.) С учетом непредсказуемости нашего шоубизнеса… я не удивлюсь, если будет и такой КВН.

«Super Жоrik — начало моей сольной карьеры»

— Почти год назад вы с Сергеем Светлаковым перешли на СТС. Многое изменилось за это время в вашей жизни в смысле востребованности?

— Да, мой график стал очень насыщенным. Ситуация, которая сложилась в нашей стране и во всем мире, для кого-то стала поводом призадуматься и переосмыслить себя, а для меня — возможностью работать. Все лето и всю осень у меня буквально каждый день съемки. На СТС в новом сезоне выйдут новые выпуски «Миша портит всё» и «Русские не смеются».

Плюс ко всему у меня как у продюсера есть своя компания, которая выпускает проект «Артек» (детский фильм о пионерлагере с Михаилом Галустяном, Яном Цапником и Надеждой Михалковой в главных ролях. — Ред.). Я начал продвижение в музыкальном бизнесе в качестве своего альтер эго — Super Жоrik. У меня на днях вышел уже второй клип — «Золото» . Первый — «Хочу тибя любицца» — набрал 50 млн просмотров. Оказалось, людям это нужно — такое новое музыкальное направление, как электрокавказ. Работы очень много, я ее не боюсь, работаю с 13 лет.

— Откуда взялся этот Super Жоrik?

— Идея возникла у меня и у Гарика Мартиросяна . Первый клип мы записали в Сочи. Слова и музыку ко второй песне — «Золото» — сочинил Азамат Мусагалиев , бывший кавээнщик и ведущий одного из популярных каналов.