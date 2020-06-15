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Сейчас у 42-летнего комедийного актера нет отношений. Он называет вопрос личной жизни открытым.

"После шоу даже попытался кое с кем из участниц, не скажу с кем, начать отношения, но оказалось, что этого хочу только я. Вообще, со всеми прекрасными девушками из «Плана Б», по отношению друг к другу, мы как были, так и остались участниками шоу, которое закончилось. После «Плана Б» я окончательно убедился, что больше в романтические реалити-шоу ни ногой", — поделился Батрутдинов.

Он признался, что не будет намеренно искать любовь. Кроме того, шоумен рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой:

"У Оли наконец наступила личная жизнь и я, так сказать, сложил полномочия друга на грани. Я искренне я рад, что у Оли наконец появился друг, который зашел за грань".