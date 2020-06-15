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Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни 

Анастасия Иванова 1 час назад
Шоумен Тимур Батрутдинов впервые после выхода шоу "План Б" рассказал, что происходит в его личной жизни.
Сейчас у 42-летнего комедийного актера нет отношений. Он называет вопрос личной жизни открытым.
"После шоу даже попытался кое с кем из участниц, не скажу с кем, начать отношения, но оказалось, что этого хочу только я. Вообще, со всеми прекрасными девушками из «Плана Б», по отношению друг к другу, мы как были, так и остались участниками шоу, которое закончилось. После «Плана Б» я окончательно убедился, что больше в романтические реалити-шоу ни ногой", — поделился Батрутдинов.
Он признался, что не будет намеренно искать любовь. Кроме того, шоумен рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой:
"У Оли наконец наступила личная жизнь и я, так сказать, сложил полномочия друга на грани. Я искренне я рад, что у Оли наконец появился друг, который зашел за грань".
Напомним, что до "Плана Б" Тимур Батрутдинов принимал участие в шоу "Холостяк".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Орейро намерена получить российское гражданство.
Комментарии
ТВ , Видео , План Б , Холостяк , Тимур Батрутдинов
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