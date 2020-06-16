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Little Big уличили в плагиате 

Газета.Ru и ещё 18 5 часов назад
Little Big уличили в плагиате
Фото: Газета.Ru
Российскую рейв-группу Little Big обвинили в плагиате, сообщает "Стархит".
Внимательным слушателям показалось, что некоторые из хитов группы похожи на песни The Black Eyed Peas. Например, трек Uno, написанный петербургскими музыкантами специально для отмененного в 2020 году "Евровидения", и Go Bananas сравнили с композицией My Humps. Трек I"m ОК, в свою очередь, — с песней Scream & Shout.
Little Big должны были представлять Россию на "Евровидении" в этом году, однако конкурс был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Поедет ли Little Big на "Евровидение" в следующем году, неизвестно.
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