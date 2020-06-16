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Объявлен кастинг на последний сезон шоу «Танцы» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
Объявлен кастинг на последний сезон шоу «Танцы»
Фото: Teleprogramma.pro
За те семь лет, что существует шоу «Танцы» на ТНТ, звездами танцпола смогли стать не только его участники, но и телезрители. Волна популярности проекта охватила многие города, и поклонники шоу, вдохновленные успехами кумиров с экрана, отправились на занятия хореографией.
Но пришло время прощаться, и телеканал ТНТ объявляет о старте кастинга на последний сезон телепроекта. Замечательной новостью для абсолютно всех фанатов шоу станет то, что отбор можно пройти у себя дома — то есть онлайн!
«Мы впервые за всю историю проекта объявляем онлайн-кастинг. Мы настоятельно просим присылать только те видео, которые были сняты специально для кастинга в шоу «ТАНЦЫ», и только одну заявку»,
— сообщают продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов.
Однако, чтобы не нарушать традицию, продюсеры шоу проведут несколько очных кастингов. И их даты уже известны. Также объявлены даты очных кастингов в городах. Так, 18 июня отборочный тур пройдет в Красноярске и Екатеринбурге, 18 и 19 — в Санкт-Петербурге.
В Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону кастинг состоится 19 июня.
Разумеется, в списке городов — и столица: в Москве будут осматривать претендентов на участие 20 и 21 июня.
Подать заявку на кастинг можно на сайте проекта. Принять участие в отборе могут все желающие от 16 до 35 лет.
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Комментарии
ТВ , Константин Обухов , Александр Романов
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