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«Кто хочет стать миллионером?» изменит правила 

Lenta.ru 6 часов назад
«Кто хочет стать миллионером?» изменит правила
Фото: Кадр из фильма "Миллионер из трущоб"
Правила британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?», выходящего на телеканале ITV, изменятся из-за коронавируса. Об этом пишет The Sun.
По информации таблоида, съемки программы возобновятся в июле и будут проходить в пустой студии. В этой связи невозможным становится использование подсказки «Помощь зала». Один из вариантов решения проблемы — разрешить участникам дважды звонить другу во время игры.
«Существует проблема с аудиторией. Если ее не будет в студии, то возможно введение какой-то новой подсказки. Также рассматривается вариант с двумя звонками»,
— рассказал источник издания.
В мае британец Марк Лаббетт (Mark Labbett), многократный участник телевикторин, раскрыл схему мошенничества, которую использовали игроки на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Они получали помощь от приятелей, находившихся в зрительном зале.
Лаббетт заявил, что знает людей, которые жульничали очень искусно. По его словам, у хитрых участников программы в сообщниках были такие же мастера викторин. Они занимали место за спиной у ведущего так, чтобы претендующему на миллион было их хорошо видно, и давали ему подсказки с помощью кивков и подмигиваний.
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