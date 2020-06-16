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Группу Little Big заподозрили в плагиате 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В песнях российской группы Little Big нашли плагиат. Об этом сообщает "СтарХит".
Слушатели пришли к выводу, что некоторые песни артистов слишком сильно похожи на некоторые треки американского коллектива The Black Eyed Peas. Люди уверены, что песня UNO, с которой группа должна была ехать на Евровидение, и трек Bananas сильно напоминают композицию My Humps. Еще одна популярная песня I'm OK, по мнению слушателей, очень похожа на Scream & Shout.
Все песни The Black Eyed Peas вышли на несколько лет раньше, чем композиции Little Big.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы даты проведения "Евровидения-2021".
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