В вопросах «Что? Где? Когда?» нашли ошибки 

Редакторов шоу «Что? Где? Когда?» назвали безграмотными. На ошибки в вопросах обратил пользователь Pikabu с ником Abortubil.

В Сети утверждают, что в выпуске от 14 июня игрокам задали такой вопрос, на который ответить было невозможно. Один из зрителей прикрепил к вопросу изображение, размещенное в 2007 году на марке и попросил знатоков ответить, что обозначено на ней белым цветом.

Кадр из программы: «Что? Где? Когда?»

На картинке изображен прямоугольник, разделенный на цветные зоны. Один из знатоков предположил, что на белых квадратах изображены люди, которые ходят по музею. Однако этот ответ был неправильным. Согласно телезрителю, на картинке изображены таблица Менделеева, а белые квадраты на ней — химические элементы, которые не были открыты на момент создания таблицы Менделеева.

Пользователь Pikabu был недоволен постановкой вопроса.

"То есть, по мнению ведущего, белая область сверху и два квадрата по углам внизу — это тоже элементы? Или игрок должен был догадаться, что смысл имеют не все белые области, а только четыре квадрата в закрашенных зонах? Более того, авторы хотят сказать, что на момент издания периодической таблицы науке не было известно лишь 4 элемента (скандий, галлий, германий, технеций)?", — отметил он.

Abortubil также отметил, что смысл имели не все белые квадраты, по его мнению, это необходимо было указать в постановке вопроса. Кроме того, на изображении должно было быть больше зон без цвета.

"Помимо упомянутых выше скандия, галлия, германия и технеция должны быть "выколоты" такие элементы, как гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, гафний, рений, полоний, астат, все лантаноиды, кроме лантана, церия, тербия и эрбия, а так же весь седьмой период исключая уран"

Пользователь заключил, что редакторы программы поленились проверять факты, заданные в вопросе. Поэтому отметил, что шоу "скатывается, известно куда".

Пользователи в комментариях рассказали и о других вопросах, которые были поставлены некорректно. Так, перед игроком положили просо, колесо и мясо и попросили сказать, что можно добавить к этим предметам. Знаток предположил, что подойдет приспособление для игры в серсо. На что ведущий ответил, что слов с окончанием "со" в русском языке нет.

Некоторые комментаторы отметили, что в «Что? Где? Когда?» теперь проверяют знания по конкретным вопросам, а не общую эрудицию.