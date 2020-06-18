Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд у шоу

Музыкант из России Вячеслав Антонов отсудил у юмористического телешоу Comedy Club 40 800 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, мужчина решил подать иск в суд после того, как в программе показали отрывок из его клипа, назвав ролик "сельхозстайлом". Униженный такого рода определением музыкант хотел наказать руководство шоу на миллион рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Заявление отправилось в судебный орган в мае 2019 года. Дело музыкант выиграл, но получил гораздо меньшую сумму.

Антонов записывает музыку в жанре шансон и публикует клипы на YouTube-канале. Ролики собирают от нескольких тысяч до миллионов просмотров. В одном из выпуском Comedy Club высмеяли видеозапись на композицию "Апрель".