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Настя Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине
Фото: Russianshowbiz.info
Настя Ивлеева поделилась историей, приключившейся с ней на съемках шоу.
В рамках шоу «Что было дальше?» на ютьюб-канале Labelcom Ивлеева вспомнила, как случайно оказалась на оргии. В Берлине съемочная группа «Орла и Решки» попала в ночной клуб ради интервью с хозяйкой заведения. На входе Настю и ее коллег попросили избавиться от одежды, после чего она поняла, что «попахивает какой-то фигней». В итоге компания смогла пройти внутрь благодаря компромиссу — парни сняли футболки. Но вскоре Ивлеева сильно об этом пожалела, ведь участники вечеринки начали предаваться групповым утехам.
Ведущая на дух не переносит фильмы категории 18+, и наблюдать за происходящим ей было крайне неловко, да и внешность посетителей показалась Насте очень отталкивающей. В итоге съемочная группа убежала из клуба, так и не взяв необходимое интервью. А после съемок оказалось, что Настя пережила стресс зря, ведь семейный формат не позволил показать в сюжете отснятый материал.
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