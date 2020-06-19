Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине

Настя Ивлеева поделилась историей, приключившейся с ней на съемках шоу.

В рамках шоу «Что было дальше?» на ютьюб-канале Labelcom Ивлеева вспомнила, как случайно оказалась на оргии. В Берлине съемочная группа «Орла и Решки» попала в ночной клуб ради интервью с хозяйкой заведения. На входе Настю и ее коллег попросили избавиться от одежды, после чего она поняла, что «попахивает какой-то фигней». В итоге компания смогла пройти внутрь благодаря компромиссу — парни сняли футболки. Но вскоре Ивлеева сильно об этом пожалела, ведь участники вечеринки начали предаваться групповым утехам.

Ведущая на дух не переносит фильмы категории 18+, и наблюдать за происходящим ей было крайне неловко, да и внешность посетителей показалась Насте очень отталкивающей. В итоге съемочная группа убежала из клуба, так и не взяв необходимое интервью. А после съемок оказалось, что Настя пережила стресс зря, ведь семейный формат не позволил показать в сюжете отснятый материал.