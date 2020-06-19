Собчак жестко пошутила над Рудковской 

Из-за участия в шоу телеведущей пришлось обидеть подругу

Вышел новый выпуск юмористического шоу «Comment Out» с участием Ксении Собчак , в котором она наравне с соперницей Юлией Зиверт под руководством ведущего выполняла задания. Например, в качестве наказания за отказ красить губы и стоять с подвернутой губой весь раунд, Ксении пришлось писать сомнительный комментарий Филиппу Киркорову . Но больше всего вопросов вызвало задание позвонить продюсеру Яне Рудковской и узнать ее мнение насчет мнимой легализации проституции.

Тимати, Звонок дался звезде тяжело: она призналась, что ей было неловко, и покраснела. «Яна, мы хотели у тебя узнать: если ее легализуют, ты будешь работать как самозанятая или по ИП?» — сказала Ксения подруге. Яна резко отреагировала на оскорбительный вопрос, бросив трубку телефона. С учетом, что в последнее время Собчак ссорится со многими знаменитостями, например, Тиной Канделаки Стасом Костюшкиным , Яна действительно могла поверить в то, что склонная к сарказму коллега по цеху хотела специально обидеть ее. Тем более, что в последнее время ее семья часто подвергается критике со стороны общественности за неправильное воспитание сына, участие в политических кампаниях и попытку выставить материальное состояние напоказ.

Интересно, что после шоу Ксения выставила коллаж со своим лицом до и после фотошопа, написав: «А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?» Многие подписчики посчитали, что Собчак намекнула на Рудковскую, которая редактирует каждое фото в специализированных программах.