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Собчак жестко пошутила над Рудковской 

WomanHit.ru 12 часов назад
Собчак жестко пошутила над Рудковской
Фото: @XENIA_SOBCHAK
Из-за участия в шоу телеведущей пришлось обидеть подругу
Вышел новый выпуск юмористического шоу «Comment Out» с участием Ксении Собчак, в котором она наравне с соперницей Юлией Зиверт под руководством ведущего выполняла задания. Например, в качестве наказания за отказ красить губы и стоять с подвернутой губой весь раунд, Ксении пришлось писать сомнительный комментарий Филиппу Киркорову. Но больше всего вопросов вызвало задание позвонить продюсеру Яне Рудковской и узнать ее мнение насчет мнимой легализации проституции.
Звонок дался звезде тяжело: она призналась, что ей было неловко, и покраснела. «Яна, мы хотели у тебя узнать: если ее легализуют, ты будешь работать как самозанятая или по ИП?» — сказала Ксения подруге. Яна резко отреагировала на оскорбительный вопрос, бросив трубку телефона. С учетом, что в последнее время Собчак ссорится со многими знаменитостями, например, Тиной Канделаки, Тимати, Стасом Костюшкиным, Яна действительно могла поверить в то, что склонная к сарказму коллега по цеху хотела специально обидеть ее. Тем более, что в последнее время ее семья часто подвергается критике со стороны общественности за неправильное воспитание сына, участие в политических кампаниях и попытку выставить материальное состояние напоказ.
Интересно, что после шоу Ксения выставила коллаж со своим лицом до и после фотошопа, написав: «А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?» Многие подписчики посчитали, что Собчак намекнула на Рудковскую, которая редактирует каждое фото в специализированных программах.
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Комментарии
ТВ , Стас Костюшкин , Филипп Киркоров , Тина Канделаки , Тимати , Ксения Собчак
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