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56-летняя телеведущая поделилась обнаженным снимком и восхитила подписчиков 

Lenta.ru 6 часов назад
56-летняя телеведущая поделилась голым фото
Фото: @lisarinna
Американская телеведущая и актриса приняла участие в съемке рекламной кампании австралийского бренда очков Le Specs. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.
56-летняя Лиза Ринна (Lisa Rinna) попозировала обнаженной в разных моделях солнцезащитных очков марки на сером фоне. На некоторых размещенных снимках она стоит боком к фотографу, прикрывая обнаженную грудь руками. В то же время на других кадрах она сидит на полу, закрывая оголенное тело ногами.
@lisarinna
Поклонники телеведущей оценили ее внешний вид и выразили свое восхищение в комментариях под публикацией, набравшей 86 тысяч лайков. «И правда, зачем надевать что-то, если ты и без одежды выглядишь бесподобно?», «Ты сводишь меня с ума», «Вау, просто шикарное тело», «Какая ты горячая!» — писали подписчики.
В июне Памела Андерсон снялась без одежды и нижнего белья для бренда сумок класса люкс Ashoka Paris. На фото обнаженная Андерсон лежит на простыне в окружении цветов: пионов, гортензий и сирени. Модель прикрывает руками голое тело, а на ее спине разложены лепестки роз.
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Комментарии
ТВ , Лиза Ринна , Памела Андерсон
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