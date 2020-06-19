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Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды 

Рамблер 5 часов назад
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Фото: @lisarinna
Американская актриса и телеведущая Лиза Ринна поделилась с подписчиками откровенными фото без одежды. Серия снимков опубликована в ее Instagram-аккаунте.
56-летняя телеведущая снялась в рекламе австралийского бренда солнцезащитных очков Le Specs. Лиза Ринна попозировала совершенно обнаженной на сером фоне. На фото она прикрывает грудь руками.
@lisarinna
Подписчики телеведущей восхитились ее идеальной фигурой. Один из снимков собрал 90 тысяч лайков.
«И правда, зачем надевать что-то, если ты и без одежды выглядишь бесподобно?», «Ты сводишь меня с ума», «Вау, просто шикарное тело», «Какая ты горячая!», — написали в комментариях под фото.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как 94-летней маме певицы Шер удается так выглядеть.
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ТВ , Лиза Ринна
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