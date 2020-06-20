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Нетиевский впервые озвучил условия заключения мирного договора с «Уральскими пельменями» 

Teleprogramma.pro и ещё 5 6 часов назад
Директор «Уральских пельменей» назвал условия мировой
Фото: Teleprogramma.pro
Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro впервые озвучил, на каких условиях он готов пойти на мировую с участниками проекта и прекратить все суды, которым нет конца и края.
«Считаю, что справедливо, если они вернут документально подтвержденные займы 68,8 миллиона рублей в компанию «Идея Фикс медиа», которые вывели оттуда в 2016 году с помощью схем с договорами совместно с директором Евгением Орловым. Понятно, что актеры «пельменей» уже потратили эти деньги, купив дома, квартиры и машины, поэтому мы готовы им предоставить рассрочку. По этому поводу в ближайшее время будет суд. К сожалению, вместо добровольного возврата «Пельмени» нападают в судах на компанию, давшую займы».
Как сказал Нетиевский, организация «Уральские пельмени продакшн» сейчас активно реализует на СТС за сотни миллионов рублей сборники из старых программ, датированных 2009-2015 годов. Это такие программы, как «Уральские пельмени — Любимое», «Уральские пельмени „Смехбук“.
»Они не выплачивают мне, как соавтору и актеру оговоренные вознаграждения по заключенным авторским и актерским договорам»,
— заметил он.
По словам Нетиевского, это главные условия, после выполнения которых он пойдет на мировую. Но есть и еще менее принципиальные, но важные моменты.
«К сожалению, от «пельменей» и их директора поступают ничем не обоснованные и документально не подкрепленные условия о выплате им многомиллионных сумм, о передаче им в собственность имущества. Причем это уже в СМИ происходит в виде ультиматумов. В противном случае, как мне лично сообщают, суды и давление на меня продолжатся. Так что мирные договоренности в тупике»,
— подытожил он.
Напомним, Сергей Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 2009 по 2015 год и раскрутил проект до небывалой популярности. После конфликта внутри коллектива он покинул шоу и занялся развитием собственных проектов. Вскоре начались суды с бывшим директором. Как считают участники шоу «Уральские пельмени» и их новый директор Евгений Орлов, Нетиевский присвоил себе огромные деньги коллектива. Он утверждает обратное. Суды за интеллектуальную собственность с бывшим директором длятся уже несколько лет. Стороны пока не могут прийти к перемирию.
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Комментарии 2
ТВ , Другое , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский
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