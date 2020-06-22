Почему жертвы трагедий бегут к Малахову

Многих возмутили родственники погибшего в ДТП с Ефремовым курьера, участвующие в «телешоу на костях». «Горе не поднимают над головой, как знамя, и не размахивают им на телевидении», — пишут одни. «А может, эти люди вынуждены ходить по этим шоу, чтобы все было по закону? У нас ведь как, закон, что дышло», — спорят другие.

Разбор пьяного ДТП с Михаилом Ефремовым, за который с жаром взялись главные телешоу страны, так и не стал нормальной общественной дискуссией. Вместо этого на экранах и в соцсетях пошла грязная склока и взаимная травля. Причем линчуют уже не только виновного артиста, но и родню погибшего водителя-курьера Сергея Захарова , которая «только и делает, что бегает по малаховым-борисовым».

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Брат и сын Захарова с женами и адвокат семьи Добровинский на шоу « Андрей Малахов . Прямой эфир».

Несвятое семейство

Близкие Захарова вышли под софиты, едва узнав о его смерти в реанимации. Причем в погоне за эксклюзивом и рейтингами первый и второй каналы вывалили наружу всю подноготную личной жизни жертвы. Получилась скандальная стирка семейного белья.

Оказалось, что сын Захарова Виталий и прочие родственники, сидевшие у Андрея Малахова, не признали московскую «вдову» Ирину Стерхову, которая плакала у конкурента Дмитрия Борисова и на чью карту поспешно объявила сбор денег главред RT Маргарита Симоньян

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Ирина Стерхова, которую представили вдовой Захарова, в шоу «Пусть говорят».

Телевизионщики вошли в раж. У Малахова устроили «очную ставку» между настоящей родней и «фейковой» вдовой, которая на самом деле много лет сожительствовала с погибшим.

Потом журналисты снимали похороны под Рязанью, хотя адвокат семьи утверждал, что прессу не пустят, и будет только семь человек. А в довершение всего Малахов вытащил в эфир несчастную мать погибшего, о которой ранее говорил, что ей даже не сообщают о гибели сына, потому что может не выдержать сердце.

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Малахов опрашивает Ирину Стерхову.

«Этот рязанский водитель ни в каком страшном сне не мог представить, что однажды он попадет и под каток пьяной "звезды" , которая отберет его жизнь, и под каток федерального телевидения, которое отберет его личную жизнь. И он тем более не мог представить, что во всем этом активно поучаствует его семья, чтобы получить свою "минуту славы", которую ни при каких других обстоятельствах они никогда бы, наверное, не получили», — написала после этих эфиров журналист «Свободы» Елена Рыковцева

«Ужасны все и всё одинаково мерзко»

В Рунете массово возмущаются поведением родни Захарова и подозревают корысть:

«Горе не поднимают над головой, как знамя, и не размахивают им на телевидении, не делают это статьей дохода».

«Настоящая боль и скорбь не требуют публичности. Да и какую правду семья может донести до зрителей? Что они ужас как страдают? Так само их присутствие на шоу этому противоречит».

Среди подобных комментариев лишь изредка встречаются попытки найти оправдание: «А почему никто не подумал о том, что эти люди вынуждены ходить по этим шоу, чтобы все было по закону? У нас ведь как, закон, что дышло. Не дай бог никому такой славы».

Но данная реплика, в частности, получила сотни дизлайков и множество гневных отповедей:

«Противно от родственников. Ефремов признал вину, не отмазывается. Вот если бы начал юлить, тогда бегайте по передачам, а то как-то нехорошо выглядит».

«Это не про скорбь, это про озлобленность. Когда человек признает вину и просит прощения и готов нести наказание, зачем дальше его травить?»

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Слева: жена брата погибшего выступает в шоу наиболее активно. Справа: кадр видеопокаяния Михаила Ефремова

Не сдержались и некоторые знаменитости. Обычно предельно тактичный Николай Цискаридзе обратился к семье Захаровых во время рекламы: «Если бы вы были в горе, вы бы сюда не пришли».

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Николай Цискаридзе в шоу «Прямой эфир».

Диана Арбенина пожалела «ополоумевших родственников убитого», но отметила, что в этой истории «ужасны все и всё одинаково мерзко». «Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и как следствие человека; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу, в то время как тело близкого еще не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери», — написала она в инстаграме.

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Диана Арбенина.

Мария Шукшина тоже возмутилась семьей погибшего, которая «сидя на диванах, страдает за 30 сребреников».

Вот и брат говорит, что в деньгах

Кстати, о «сребрениках»: в прошлом году Шукшина говорила, что ее дочери Анне заплатили 2 миллиона рублей за рассказ о семейном конфликте на телешоу. (Сама актриса категорически отказывается от участия, хотя, по ее словам, ей предлагали «суммы с шестью нулями»).

Впрочем, сотрудник одного из федеральных каналов рассказывал «КП», что «привычная приличная такса (для звездных участников. — Anews) — 1 тысяча евро (по сегодняшнему курсу, 78 тысяч рублей), но за небольшую историю или комментарий платят по 20-30 тысяч». Он добавил, что в проектах с не звездными героями таких больших гонораров нет.

А семья Захарова утверждает, в том числе через адвоката Александра Добровинского , что никаких денег они не возьмут ни от Ефремова, ни от телевидения. Тогда зачем ходят?

Объяснение из уст адвоката: «Первое: мы хотим, чтобы это не замяли. Второе: мы хотим, чтобы все было по закону».

Объяснение из уст самой родни: «Мы боремся за то, чтобы перед законом все были равны. Считаю, что человек должен ответить по закону и получить максимум по этой статье — 12 лет».

Но, простите, на минуточку: закон, о котором так упорно твердит семейство, совсем не о том, чтобы наказывать «по высшей мере». Если по закону, то Ефремов никак не должен получить 12 лет, как бы ни хотелось этого родственникам. А вот до 7 лет — реально. Кстати, тот же Добровинский сам предположил, что актер получит 6-7 лет, и то условно.

«В их представлении эти шоу вершат правосудие»

Между тем комментатор и блогер Василий Уткин по-своему объяснил поведение семьи Захарова.

«Все удивляются, как это его родственники сразу, на следующий день после его гибели, пришли во все эфиры, на первый, на второй канал. Извините пожалуйста, они простые люди, в их представлении эти программы вершат правосудие, в их представлении эти программы заступаются за слабых и нищих, вот они и пришли туда. А куда им, спрашивается, еще идти? И что им, спрашивается, еще делать?» — эмоционально выступил он в программе «Паноптикум» на телеканале «Дождь» (полная аудиоверсия доступна на канале Александра Невзорова в YouTube).

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Василий Уткин.

А журналист Олег Кашин в эфире радио «Комсомольская правда» выяснил, что такая простая семья, как у Захарова, никогда не смогла бы заполучить «звездного» адвоката Добровинского, если бы не малаховское шоу.

«Если бы не ток-шоу, вы бы не пересеклись, правильно я понимаю?» — уточнил Кашин у самого Добровинского. «Конечно, конечно», — подтвердил адвокат, который обычно представляет ВИПов и, соответственно, продает свои услуги очень дорого. Впрочем, в данном случае он постоянно подчеркивает, что не берет денег с семьи погибшего.

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Александр Добровинский в шоу Малахова.

В целом, вся эта шоу-история пока что видится очень мутной. Слишком много в ней странностей и вопросов без ответов. А хуже всего, если получится в точности, как сказал недавно журналист Александр Невзоров: «На самом деле смерти, боль, несчастья так называемых простых людей, жертв никого не волнует и не задевает. А их слезы нужны только как часть шоу. Это разменная монета для прессы. И эту разменную монету после использования выкидывают, и никто о ней не помнит».