Директор «Уральских пельменей» назвал условия мировой

Экс-директор "Уральских пельменей" впервые рассказал о том, на каких условиях он готов заключить мировое соглашение с участниками шоу. Об этом он поведал в интервью с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Напомним, Сергей Нетиевский являлся директором проекта "Уральские пельмени" с 2009 по 2015 год. Именно под его руководством шоу обрело всероссийскую славу. Спустя какое-то время у Нетиевского и участников проекта начались разногласия, Сергей принял решение уйти и заняться другими проектами. После начались суды. Как утверждают участники "Уральских пельменей" и нынешний директор Евгений Орлов , Нетиевский присвоил себе значительную денежную сумму, принадлежавшую коллективу. Сам экс-директор утверждает обратное. Кроме того, стороны никак не могут урегулировать вопросы с интеллектуальной собственностью, тяжба длится уже несколько лет.

Говоря об удобных для него условиях мирового соглашения, Нетиевский отметил:

"Считаю, что справедливо, если они вернут документально подтвержденные займы 68,8 миллиона рублей в компанию "Идея Фикс медиа", которые вывели оттуда в 2016 году с помощью схем с договорами совместно с директором Евгением Орловым. Понятно, что актеры "пельменей" уже потратили эти деньги, купив дома, квартиры и машины, поэтому мы готовы им предоставить рассрочку".

Кроме того, Нетиевский рассказал, что сейчас на телеканале СТС идут программы "Уральские пельмени: любимое" и "Уральские пельмени "Смехбук"». Он отметил, что как соавтору и актеру ему причитаются вознаграждения, которые участники шоу не выплачивают.

После выполнения этих ключевых условий Нетиевский будет готов пойти на мировую, но пока, по словам экс-директора проекта, "мирные договоренности в тупике".