Что скрывают создатели ток-шоу 

Нередко мы замечаем, что ток-шоу строятся по единому шаблону в зависимости от специфики передачи. Где-то чувствуется искренность, а где-то ощущается искусственность. "Рамблер" разбирается, сколько из того, что показано на экране, правдиво.

Программы, которые регулярно выходят на разных каналах борются между собой за рейтинги, пытаясь откопать историю, которая бы собрала наиболее количество зрителей у экрана.

Уже известно, что герои многих передач получает неплохой гонорар за то, что осмелились поделиться своей историей, а участникам некоторых шоу даже оплачивают перелет и проживание на время записи эфира (3-4 дня).

Впрочем, по словам Юлии Охрименко, креативного продюсера проекта канала "Украина", участникам программы "Говорит Украина" съемки не оплачивают. Однако могут помочь уже после окончания работы над проектом, например, оплатить лечение.

В основном истории берут с сайта шоу, куда люди присылают свои заявки, также создатели не пропускают резонансных тем, например, ДТП с участием Михаила Ефремова

Редактор одного из ток-шоу анонимно рассказывает о своей работе. По его словам, позитивные истории не производят ажиотаж, а вот бытовые конфликты — другое дело. У работников шоу есть свой алгоритм: в понедельник лучше смотрят скучный сюжет, во вторник — семейную ссору, в пятницу — музыкальную передачу.

В программах с полиграфом герои проходят полиграф заранее, а во время съемок они подключены только к пульсометру. На экран же выводится зацикленный фрагмент видео.

В случае присутствия на площадке конфликтных сторон, работники стараются сделать так, чтобы они не пересекались до съемок ради создания натурального образа. Скандалы и уходы из студии прописываются заранее.

В массовке программы обычно есть группа людей, являющихся работниками канала, которая контролирует остальных зрителей. Также присутствует человек, запускающий волну аплодисментов. Людям в массовке обычно платят около 500 рублей за съемочный день.

Порой, ток-шоу действительно решает проблему участника. Например, зрители могут собрать деньги на лечение благодаря огласке.

В целом, над программой трудятся целые команды профессионалов своего дела, которые обязаны подобрать душещипательную историю, способную зацепить зрителя, заставить его ассоциировать себя с героями или же помочь ему снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Вот, почему мы смотрим ток-шоу.